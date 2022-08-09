美媒:习近平或计划11月出访东南亚并会晤拜登

（德国之声中文网）据《华尔街日报》（WSJ）援引知情人士报道，中国国家主席习近平或计划在11月进行新冠疫情以来的首次出访，目的地应该是东南亚，而且此行计划还包括与美国总统拜登进行会晤。

路透社指出，拜登的团队长期以来一直在寻求促成两位领导人之间的面对面会谈，以缓和双方在台湾问题、贸易和诸多其它领域的紧张关系，不过相关安排至今尚未确认。

一位知情人士透露，白宫方面仍然在努力促成此事，并称拜登始终对于和习近平会面持开放态度，包括在11月印尼巴厘岛主办的20国集团峰会期间。

根据《华尔街日报》的报道，在参加完20国集团峰会之后，习近平预计会从巴厘岛飞往泰国首都曼谷，参加在那里举行的亚太经合组织峰会。而知情人士称，在这两场会议之间有大概两天的间隔时间，一个可能的选项是安排中美领导人在此期间举行一次会晤，但是相关计划尚处于初始阶段，而且随时有可能发生变动。

针对该报有关习近平可能参加20国集团峰会计划的问询，中国外交部回应表示：“中国支持印尼和泰国担任两场重要会议的主席国，并且愿意和各方携手，共同推进会议取得积极成果。”

白宫方面拒绝对这一消息予以正式回应。

7月28日习近平与拜登进行了长达两个多小时的电话会谈，议题包括美国众议院议长佩洛西访问台湾的计划。不过据一位美国官员透露，两位领导人在那次通话中也讨论了有关进行面对面会晤的话题，并且一致同意随后请各自的团队去跟进安排。这位美国官员表示：“我们不掌握任何有关（会晤）时间和地点安排的信息。”

根据外界猜测，习近平将在今年秋天的中共二十大上进入第三个任期。而上述出访行程从时间上看，应该会是在二十大结束之后。在新冠疫情爆发后的近三年时间里，习近平没有离开过中国。他上一次出访还是在2020年1月份访问缅甸。今年7月1日，他出席了香港主权回归25周年纪念仪式。

《华尔街日报》指出，习近平缺席国际舞台，导致中国与其他国家之间的沟通交流受阻，尤其在中美关系日益恶化的情况下，高层面对面接触的机会几乎为零。而本月初佩洛西访台引发的中方激烈反应，则使得该地区对于两个大国之间发生正面冲突的担忧陡增。



（华尔街日报、路透社）

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