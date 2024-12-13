美媒：习近平不会亲自出席特朗普就职典礼

美国《华尔街日报》引述了解北京方面想法的人士说，为避免危及习近平的权威和信誉，习近平不会亲自飞往华盛顿出席明年1月20日举行的特朗普就职典礼。

（德国之声中文网）美国哥伦比亚广播公司（CBS）周四（12月12日）报道，特朗普在11月初美国总统大选结束后不久就向中国国家主席习近平发出邀请，邀请他出席将于1月20日在华盛顿举行的就职典礼。

同一天，明年1月即将上任的白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavit）在福克斯新闻上露面时，证实了有关这项邀请的报道，但“尚待确定”习近平是否会接受特朗普的邀请。

周五，中国外交部发言人在回应相关提问毛宁时仅表示，“目前没有什么可以分享的消息”。

中国是美国地缘政治上的头号对手，如果中国领导人出席美国总统就职典礼将是史无前例的。

《华尔街日报》引述了解中国政府想法的人士称，尽管受到邀请，但习近平不打算亲自出席特朗普的宣誓就职典礼，“而是可能会派一名高级官员代表他出席”。中国国家副主席韩正和外交部长王毅都有可能是潜在人选。

周三，中国驻美大使谢锋在华盛顿举行的美中贸易全国委员会年会上宣读了习近平的一封信。中国领导人在信中表示，北京准备与美国保持沟通。

习近平在信中说：“我们应该选择对话而不是对抗，选择合作共赢而不是零和博弈。”

而特朗普则在上周五（12月6日）接受NBC新闻采访时表示，他与习近平“相处得很好”，并且“当周还进行了沟通”。

但《华尔街日报》报道称，“在幕后，中国官员一直在设法与特朗普团队接触，但到目前为止他们抛出的橄榄枝都遭到了冷遇”。

华盛顿智库史汀生中心中国项目主任孙韵对《华尔街日报》说，中国担心习近平访美后，特朗普政府可能会采取敌对行动，这将危及习近平的权威和信誉。

特朗普曾表示，除非北京采取更多措施阻止毒品芬太尼的贩运，否则他将对中国商品征收10%的额外关税。在竞选期间，他还威胁对中国商品征收超过60%的关税。

（综合报道）

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