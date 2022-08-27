美媒：中美船只曾在近美公海对峙

（德国之声中文网）今年夏天，当中国向台湾附近海域发射导弹以抗议众议院议长佩洛西对该岛的访问时，在太平洋的另一个角落，一场截然不同的地缘政治对峙正在形成。

数千英里之外，离厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛不远，一艘全副武装的美国海岸警卫队船舰驶向几百艘中国鱿鱼捕捞船组成的船队。其任务是：检查船只是否有任何非法、未报告或无管制的捕鱼迹象。

在公海上登船是一項完全合法的手段，虽然類似案例很少發生，但任何海上力量都可以藉此保护海洋中受威胁的鱼类资源。

在这个案例中，几艘渔船的中国船长做了一些意想不到的事情。3艘船飞快撤離，其中一艘转弯咄咄逼人地朝海岸警卫队的詹姆斯号船转了90度，迫使美国船只采取回避行动以避免遭衝撞。

美国海岸警卫队说：“大多数情况下，他们想避开我们。”詹姆斯号上级别最高的执法官员斯托维斯（Hunter Stowes）中尉说：“但我们能够有效地展开行动，所以整个过程都很安全。”

但这次公海上的对抗仍存有违反国际海事协议的风险，美方认为这是一个令人不安的先例。因为这是美国海岸警卫队有史以来第一次执行打击东太平洋非法捕鱼作业的任务。

由于附近海域资源减少 中国的渔船已经向远海地区开进

从未披露的细节

美联社从海岸警卫队和6名谈到该事件的美国非军事官员那里重新梳理了这一从未报道过的事件细节。被访者要求匿名，以避免损害迫使中国制裁这些船只的多边进程。

中国的外交官们虽然指责美方行为不妥，但尚未进一步指出美方何項行为不妥。

促使美国海岸警卫队进行此次史无前例航行的原因是，拉丁美洲的活动人士及政府对中国远洋渔船在当地海域的活动日益憂心。

中国远洋捕鱼船队在全世界规模最大。2009年以来，发现悬挂中国国旗在南太平洋捕鱼的的船只数量不断增加，去年激增了8倍，达到476艘，作业时间有时连续数月。

同时，中国的鱿鱼捕捞规模从7万吨增加到42.2万吨。部分科学家建議，这种捕捞力度不應持续。

正如去年美联社的一项调查所揭示，中国船队中有一些海产品行业中最恶劣的惯犯，具有虐待劳工、非法捕鱼和违反海事法的长期记录。

美联社指出，中国附近的鱼类资源枯竭后，在美中两个超级大国之间日益激烈的竞争推动下，为确保获得世界上日益减少的自然资源，中方的捕鱼船队被吸引到美洲周围的公海上，而美国在該海域那里长期占主导地位。

美方于今年8月进行了为期10天的非法捕鱼巡逻，起初一直保持沉默。一个多月后，海岸警卫队发布了一份简短的声明，庆祝成功完成任务，并附有确实设法成功登上了两艘船的照片。但它没有提到另外3艘逃跑的船只，也没有提供任何关于船只来源国的线索。美国海岸警卫队在与美联社的谈话中坚持这一立场。

包围台湾外岛的中国渔船

中美之间的外交角力

中国并没有被忽视此事件。美国官员称，几天之内，北京就提出了正式的书面抗议。此外，当美国大使伯恩斯（Nicholas Burns）因议长佩洛西访问台湾一事被中国外交部紧急召见时，也被问及相关事宜。

中国外交部告诉美联社，它对非法捕鱼是零容忍的，并稱美国是在藐视国际规则，未经授权便进行检查，且不遵守新冠防疫规定，可能威胁到海员的生命安全。

“美国的行为是不安全、不透明和不专业的”，中国外交部在给美联社的一份声明中说。“我们要求美方停止其危险和错误的检查活动。”

對此，美国海岸警卫队提出异议，称所有登船小组的成员除了已经接种疫苗外，所有登船小组成员都戴着口罩，手套和长袖。

拜登政府还报告了在两艘船上发现的可能违规行为，并向南太平洋区域渔业管理组织（SPRFMO）报告。该组织由包括中国和美国在内的16个成员国组成，负责确保在5300万平方公里的海域进行可持续的捕鱼。

最严重的指控之一是针对中方的“永航3号（音）”，这是一艘用于将水产运回中国的冷藏货船，以便小型船只能够在海上停留更长时间继续捕捞。该船是逃避美方海岸警卫队巡逻检查的船只之一。该船当时挂出了巴拿马的旗帜，却没有服从巴拿马海事当局的直接合作令。为了掩盖活动，一些船只，特别是冷藏货船，常常挂着其它国家的旗帜，但却在中国接受命名、管理和停靠。

按照過往案例，中国的共产主义政府不太可能惩罚一支由3000艘远洋渔船组成的船队。它认为这是中国日益增长的海军实力的延伸，并以慷慨的国家贷款和燃料补贴来促进其发展。

同时，美方海岸警卫队的巡逻是经过精心策划的。根据斯托维斯中尉的表态，美国在一年多前就警告过相关国家的渔业官员，称美方打算在该地区进行登船检查，并提交了文件，其中显示船员将携带的徽章以及海警船将悬挂蓝白格子旗的照片。

根据现行规则，在南太平洋捕鱼的成员国家可以互相检查对方的船只。其他的5个国家，包括智利和新西兰，也已经提交了类似的文件。

美中地缘竞争升级的迹象

美国海巡船斯托维斯中尉指出 ：“仅仅是我们在该海域出现进行检查就是一种声明”，海上检查被視為一種重要工具，以核实渔船是否遵守以下規則，包含杜绝强迫劳动、避免使用有害环境的渔具，並以保护鲨鱼等受威胁物种为目标。

中国一再阻挠在南太平洋加强检查程序的努力；最近一次阻挠发生在2021年。中国认为，如果允许海上巡逻队携带枪支，渔民将面临危险。

2011年一致通过的规则以1995年的联合国条约为指导，该条约被称为《鱼类种群协定》，允许检查员使用有限的武力来保证安全。

美联社在报道中分析称，中美在太平洋海域因捕鱼发生冲突，也是两国之间地缘政治竞争可能升级的迹象。

一位官员告诉美联社，美国国务院向中国发出了一份措辞严厉的外交声明，提醒北京履行国际义务，以及其远洋船队长期以来虐待和侵犯劳工的记录。

拜登政府正权衡在即将于厄瓜多尔举行的渔业管理组织会议上，是否会寻求将这些船只列入非法捕鱼的黑名单，并禁止其返回南太平洋。

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（美联社）

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