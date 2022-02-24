 美媒：中國軍機飛越北約盟國送武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2022

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美媒：中國軍機飛越北約盟國送武器

在俄羅斯持續侵略烏克蘭之際，北京派軍機飛越北約國家把中國先進的防空系統送給了俄羅斯的盟友塞爾維亞。專家憂心，這個巴爾幹國家增加的軍備可能會威脅到該地區脆弱的和平。

Serbien | Präsidentschaftswahlen - Aleksandar Vucic

根據美聯社，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在9日表示，他將在12或13日展現塞爾維亞軍隊的 「最新驕傲」。

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由于北京“施援”，塞尔维亚的疫苗接种速度快于欧盟。中国还在这个东欧国家大笔投资铁路、钢厂和监控技术。不过并非人人都乐见这一发展。  

塞尔维亚大约两百多个城镇的居民已经开始接种疫苗。能够做到这一点，塞尔维亚离不开境外援助。但这一次，伸出救援之手的并非西方，而是中国。

（德國之聲中文網） 根據美聯社報導，媒體和軍事專家週日（4月10日）表示，6架中國空軍運-20運輸機在9日稍早停在塞爾維亞貝爾格萊德的尼古拉-特斯拉機場，據說是為塞爾維亞軍方運送了紅旗-22中遠程防空飛彈（HQ-22）的外貿版本，FK-3防空飛彈系統。

塞爾維亞國防部沒有立即回應美聯社的評論請求。但專家們認為，中國穿過至少兩個北約成員國土耳其和保加利亞的領土運送武器，顯示了中國日益增長的全球影響力。

線上軍事雜誌 《戰爭地帶》（The Warzone）寫道：「運-20的出現引起人們關注，因為它們是集體飛行，而不是一系列的單機飛行。任何數量的運-20出現在歐洲也仍是一個相當新的發展。」

塞爾維亞軍事分析家拉迪奇（Aleksandar Radic）說：「中國人展示了他們的武力。」

根據美聯社，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在9日表示，他將在12或13日展現塞爾維亞軍隊的 「最新驕傲」，等於是間接承認了中國交付這項自2019年就商定的軍售。

此前他曾抱怨，在俄羅斯侵略烏克蘭的緊張局勢下，代表塞爾維亞大多數鄰國的北約國家拒絕允許中國軍機飛行過其領土交付這項軍售。

美聯社報導，儘管塞爾維亞對聯合國譴責俄羅斯在烏克蘭的血腥襲擊的決議投了贊成票，但它拒絕加入對其俄羅斯的國際制裁，也沒有直接批評俄羅斯軍隊在那裡犯下的明顯暴行。

中國軍售爭議

塞爾維亞將成為中國導彈在歐洲的第一個買家。早在2020年，美國官員就警告塞爾維亞不要購買中國的防空飛彈系統。他們說，如果塞爾維亞真的想加入歐盟和其他西方聯盟，就必須使其軍事裝備符合西方標準。

Karte ehemalige Jugoslawien DE

在圖上可以看到科索沃（Kosovo）和塞爾維亞（Serbien）的相對位置。

中國的導彈系統已被廣泛地與美國的愛國者和俄羅斯的S-300地對空導彈系統相比較，儘管它的射程比更先進的S-300短。

塞爾維亞在20世紀90年代曾與鄰國發生戰爭。這個正在尋求加入歐盟的國家正在用俄羅斯和中國的武器增強其武裝力量，包括戰機、作戰坦克和其他設備。

2020年，塞爾維亞接收了成都翼龍-1無人機，在中國被稱為翼龍。這種作戰無人機能夠用炸彈和導彈打擊目標，並可用於偵察任務。

西方國家擔心，俄羅斯和中國對塞爾維亞的武裝可能會鼓勵這個巴爾幹國家走向另一場戰爭，特別是針對其在2008年宣布獨立的前科索沃省。

塞爾維亞、俄羅斯和中國不承認科索沃的國家地位，而美國和大多數西方國家都承認科索沃的國家地位。

（美聯社）

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亲中亲俄亦不反欧美 武契奇成功连任塞尔维亚总统

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