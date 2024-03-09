美媒：中国“79号文件”指示“清除美国科技”

（德国之声中文网）美国《华尔街日报》（WSJ）周四（3月7日）报道，中国政府在2022年9月下达了 “79号文件”（Document 79）敏感指令，要求金融、能源和其他领域的国企在2027年前更换IT系统中的外国软件。报道指出，这一指令扩大了将美国技术排挤出中国的行动，又被称为“消A” ，即“清除美国科技 ” 。WSJ文章评论称，这对美国科技公司而言是“不祥之兆”。

报道写道，在中国推动自给自足之际，中国领导人出于对长期国家安全的担忧，希望切断美国科技巨头长期以来在计算机、操作系统和软件方面对中国的影响力，首当其冲的目标是硬件制造商；戴尔（Dell）、IBM和思科(Cisco Systems)的多数设备已逐渐被中国竞争对手的产品取代。

《华尔街日报》披露，“79号文件”因文件编号得名，由负责领导和监管庞大国央系统的国务院国有资产监督管理委员会（简称国资委）下发，当时正值美国收紧对中国科技公司的芯片出口限制和制裁之际。其目标是替换提供日常运营的外国软件，涵盖范围从基本办公工具到供应链管理；国有企业每季度必须提交关于电邮、人力资源和业务管理方面以中国软件取代外国软件的进展。

报导指出，这一领域是外国科技公司在中国盈利的最后堡垒之一，微软、甲骨文(Oracle)等公司正逐渐失去优势，而这正是中国力争实现自给自足的一个领域。在中国领导人习近平多年来的推动下，包从半导体和战斗机等关键技术，到谷物和油籽生产，中国正设法实现自给自足，以令中国在食品、原材料、能源等方面减少对西方依赖。

报道称，中国最大的100家上市公司中，60多家都属于国企系统。2022年中国国有部门的公共采购支出超过人民币48万亿元。该指令利用这种购买力来支持中国科技公司，使其能改进产品，缩小与美国竞争对手的技术差距。《华尔街日报》引述知情人士表示，国有企业加大了对国产品牌的采购力度，采购者涉及银行、金融经纪公司和邮政系统等公共服务部门。

谁会是芯片大战的赢家？

美国敦促盟国对中国实施更严格出口限制

与此同时，彭博社报道称，为抗衡中国的技术和军事崛起，美国政府已要求德国、荷兰、日本和韩国收紧规定，限制中国取得半导体技术。

报道援引知情人士称， 美方希望日本限制用于芯片生产的特种化学品的出口，荷兰政府则应禁止领先全球的半导体设备制造商阿斯麦（ASML）维修在当前销售禁令之前交付给中国的机器。

日本和荷兰希望在考虑采取更严厉措施之前，先行评估当前限制措施的影响。报道称，美国商务部官员上月在东京出席出口管制会议时提出了这一问题。日本经济产业省一位官员表示，该省例行与相关国家讨论出口管制问题。

荷兰外交部拒绝对相关报道发表评论。美国商务部及阿斯麦公司均未对此置评。

尽管多次对中国收紧出口限制，近月来中国自主研发出的高性能处理器仍引起关注。专家担心，这些处理器会被迅速发展的中国军队用于武器系统。

（路透社、华尔街日报）

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