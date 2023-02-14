美媒：中国4年前已披露无人飞艇飞越北美

（德国之声中文网）《纽约时报》记者储百亮(Chris Buckley)调查发现，数年前中国已经开始研发使用空气动力控制的平流层飞艇。他引述《南方日报》2019年发表的一篇文章，称东莞北京航空航天大学研究院2017年建立的飞艇团队，在2019年7月将一艘被命名为"追云号"的无人飞艇送上2万米高空。先后经过亚洲、印度洋、非洲、大西洋、北美洲、太平洋。文章发表时，"'追云号'已围绕地球转了大半个圈，将于几天后回到起点，完成环球飞行"。文章称，发展平流层（临近空间）飞艇，探索临近空间，是人类又一次"革命性"的空间应用拓展。

《纽约时报》记者储百亮指出，有大量证据表明，出于国内的和军事上的需求，中国政府一直寻求利用高空飞艇跟踪地面活动。而东莞北京航空航天大学研究院院长武哲参与的平流层无人飞艇项目"是这些证据的一部分，揭示了中国气球项目涉及范围的新细节"。

储百亮调查发现，新近被美国商务部制裁的6家中国企业和研究所当中，武哲是其中至少三家公司的创始人或大股东。这6家企业和研究所参与了拜登政府所说的中国监视气球计划。

中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。

《纽约时报》的报道写道："中国分析人士认为，在卫星以及也许更容易被探测、拦截或攻击的侦察机之外，临近空间提供了可供选择的有用空域。"

美国发现疑似来自中国的侦察气球

《南方日报》发表于2019年的文章引述东莞北京航空航天大学研究院平流层飞艇研究团队杨永强博士的话说："平流层飞艇与卫星相比，距离地面较近，载荷相对较大，并且可以得到较高的分辨率；与飞机相比，距离地面高度较大，气象条件稳定，更有利于进行长期观测。平流层飞艇的应用领域非常广泛，包括无线网络建设、智慧城市建设、各种灾情预警、监控及临时组网、空中侦察、环境及污染源侦查等。"

《纽约时报》记者储百亮调查发现，2004年武哲与他人一起在北京成立了铱格斯曼航空科技集团股份有限公司。这家公司放入天空的一个气球在2020年完成了绕地球飞行并被安全收回。铱格斯曼称其为开创性的壮举。武哲还与上海一家房地产公司合作，帮助成立了北京南江空天科技股份有限公司，专门从事"临近空间飞行器及其应用产品的研究开发"。这两家企业以及武哲创建的另一家公司--山西铱格斯曼航空科技有限公司都是被美国商务部新近列入黑名单的被制裁企业。

（纽约时报等）

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