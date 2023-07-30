 美媒：中国骇客已在美国电力与通信系统埋入“定时炸弹” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2023

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美媒：中国骇客已在美国电力与通信系统埋入“定时炸弹”

《纽约时报》援引美国军方、情报部门以及安全官员称，中国骇客已经在美国的主要电力网络以及通信网络中植入了一款恶意软件，一旦发生冲突，北京将能够借此切断美军基地的供水、供电以及通信。

中国黑客已经在美国基础设施安插了后门?

中国黑客已经在美国基础设施安插了后门?

 （德国之声中文网）《纽约时报》7月29日刊发报道指出，拜登政府相信，如果北京在某一时刻对台湾采取军事行动，这款"定时炸弹"般的恶意软件可能让中国军方有能力扰乱美国的军事部署。报道还称，凭借这款恶意软件，中国不仅仅可以干扰美军基地，还能够切断全美各地企业与家庭的供水、供电、通讯。

就在两个月前，微软公司发布警告称，拥有中国官方背景的骇客已经渗透到了美国关键基础设施网络。微软举例指出，驻扎有重要军事基地的美国太平洋领地关岛是中国骇客的重要目标之一；而在美国其他地方也有类似活动被发现

可以停靠航母的关岛美军基地是中国黑客的重要目标

可以停靠航母的关岛美军基地是中国黑客的重要目标

《纽约时报》引述一不愿具名的"拜登总统的最高级顾问"称，美国重要基础设施中发现的恶意软件"抛出了一个问题：中国人究竟在做何准备？"报道分析称，一种可能是，北京希望在台海爆发冲突时获取军事优势，因迫使美国军事部署滞后几天乃至几星期将会为北京开启一个更容易攻占台湾的时间窗口。拜登总统在过去一年多曾屡次表示，若有必要将派遣美军协防台湾，这很可能加剧了北京对美军干预台海的担忧。

还有一种可能性则是中国试图在军事行动期间干扰美国公众的注意力，因为美国国内任何基础设施的大规模故障都会让美国民众无暇关心发生在海外的武装冲突。

同属"五眼联盟"的英国、加拿大、澳大利亚、新西兰政府也发布警告称，中国的骇客行动很可能在全球范围内进行，从而广泛影响各国的基础设施。

《纽约时报》披露称，在发现该恶意软件后，白宫战情室已经召开了一系列会议，军队、情报、安全部门高官商讨如何追查并清除该恶意软件。

美国国家安全委员会发言人霍奇(Adam Hodge)7月28日在一份声明中说，拜登政府正在不懈努力，保护美国的关键基础设施免受任何干扰，包括协调跨部门的努力，保护供水系统、管道、铁路和航空系统等。霍奇还提到，拜登总统"还首次强制要求采取严格的网络安全措施"，但是并未提及中国威胁，也未提及美军基地所面临的风险。

中国驻华盛顿大使馆7月29日发表声明回应了《纽约时报》的报道，全盘否认相关指控。声明强调，中方"一贯坚决反对并依法打击一切形式的网络攻击"，还指出"中国政府机构每天面临大量网络攻击，其中大部分来自美国。……中方希望有关方面停止对中国进行无端指责。"

#中美关系

（纽约时报、法新社）

中美军舰相遇台湾海峡

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