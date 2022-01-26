美媒:中国雇佣西方网红宣传北京冬奥涉嫌违规

（德国之声中文网）新曝光的美国司法部文件显示，中国官方出资在Instagram和TikTok上赞助了一些博主来进行北京冬奥会的推广宣传。这其中包括美国真人秀节目《比佛利娇妻》（Real Housewives of Beverly Hills）的嘉宾，残奥会游泳选手和自我标榜为“品牌王”的网红。

美联社报道称，这些以宣传北京冬奥会为目标的社交媒体帖文由各种Instagram和TikTok上的各种博主加以传播，这些网红涉猎的领域包括旅游、体育、时尚和女性话题等，他们的粉丝数量加在一起多达500万。

中国驻纽约领事馆出资30万美元聘请位于新泽西州的Vippi Media公司，组织网红来帮助宣传有关北京冬奥会的积极消息。但是美联社指出，相关帖文并未按照上述平台所规定的方式标明赞助方。

美国布鲁金斯学会研究外国势力干预和虚假信息的学者布兰特（Jessica Brandt）指出，中国在社交媒体上进行的宣传活动“帮助其扩大影响力，让其传播的信息看起来更像是真实、独立的内容”。

中国官媒《环球时报》在2月中旬曾经采访过Vippi Media公司负责人，并在文中称其“接受中国政府机构聘请”，“推介北京冬奥”，但是受到了“美国主流媒体和政客，甚至印度媒体的攻击和骚扰”。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 “冰雪公主”谷爱凌夺得二金一银 拥有超高人气的自由式滑雪女将谷爱凌（Eileen Gu）在北京冬奥上夺得大跳台金牌、坡面障碍技巧的银牌以及自由式滑雪女子U型场地赛金牌。无论是在中国还是国际媒体中，这名18岁的中美混血姑娘无疑是本次冬奥最抢眼的面孔之一。出生、成长于美国的谷爱凌长期代表美国队参加国际比赛。2019年她决定代表中国参赛。但她是否入籍中国、是否拥有双重国籍的问题，始终没有得到正面回答。谷爱凌还为20多家知名品牌充当广告代言人，在中国成为体育、商业双丰收的成功偶像。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 德国雪橇女将盖森贝格尔夺二金 31岁的纳塔莉·盖森贝格尔（Natalie Geidenberger）和队友一起获得北京冬奥雪橇团体接力赛金牌，并斩获女子单人雪橇比赛冠军。回德接受媒体采访时，她对国际奥委会将奥运会承办权授予专制中国表示不解，并承认自己作为运动员感到无能为力。她说，不会因中国人权等因素而放弃自己的夺金梦想，"所以我决定去中国参赛：飞去两个星期，完成我的任务，然后回家，从此再也不去中国。"

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 天才花滑选手瓦利耶娃的金牌梦 年仅15岁的俄罗斯花样滑冰明星卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）被誉为百年难遇的天才花滑选手，也是本次冬奥会最大的夺冠热门。然而，在与队友一起赢得冬奥花滑团体自由滑第一名后，她去年12月送检的样本被查出违禁药物"曲美他嗪"引发争议。国际体育仲裁庭裁决瓦利耶娃可以继续参赛，主要原因是她不满16岁，且证据尚不明确，检测结果通知不及时"。但是，或因禁药风波让她承受了难以想象的压力，在花样滑冰女单自由滑项目中，她频频失误摔倒，比分名列第四，无缘奖牌。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 老将齐广璞圆梦获得金牌 2月16日，在北京2022年冬奥会自由式滑雪男子空中技巧决赛中，第四次参加冬奥会的中国男子自由式滑雪选手齐广璞以129.00的成绩获得金牌。在本届冬奥会上，这名32岁的老将还收获了一枚空中技巧团体银牌。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 德国男子雪车队书写历史 德国男子雪车队包揽了双人雪车赛金、银、铜三块奖牌，这在冬奥会该项目历史上尚属首次。德国传奇名将弗里德里希（Francesco Friedrich）与马吉斯（Thorsten Margis）组合获冠军。这是弗里德里希在奥运会上第三次夺金。 约翰内斯·洛赫纳（Johannes Lochner ）与鲍尔（ Florian Bauer）组合获得银牌，克里斯托夫·哈弗（ Christoph Hafer）与 索莫尔（Matthias Sommer）组合获得铜牌。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 苏翊鸣：威虎山到大跳台 17岁的中国选手苏翊鸣在北京冬奥会男子单板滑雪比赛中，夺得大跳台金牌和坡面障碍技巧银牌。这是中国选手首次在单板滑雪项目中赢得奥运奖牌。出生在吉林的苏翊鸣4岁就开始练习单板滑雪，12岁已经是国内顶尖滑手之一。2014年起，他还参演《智取威虎山》等多部电影。2018年起，他专注投入滑雪训练，并进军奥运。凭借演艺和体育的骄人成绩，苏翊鸣成为冬奥会上中国最受欢迎的运动员之一，微博粉丝数量超过百万。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 老将徐梦桃圆了奥运金牌梦 31岁的徐梦桃在自由式滑雪空中技巧决赛中完成了难度系数高达4.293的动作，夺得中国在该项目的第一块女子金牌。经历过大小伤病的她这是第四次出战奥运会。在索契冬奥上，她曾摘取自由式滑雪女子空中技巧银牌。平昌冬奥会上，徐梦桃膝盖带着钢钉出征，未能进入到最后一轮决赛。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 华裔美国选手陈巍夺金 22岁的华裔美国选手陈巍在北京冬奥花样滑冰男子单人自由滑以近乎完美的表现问鼎金牌，同时也弥补了他在上届平昌冬奥会上的遗憾。在艾尔顿·强（Elton John）的火箭人（rocketman）歌曲声中，陈巍技压群雄，5度完成“四周跳”的超高难动作。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 “战神”羽生结弦 日本选手羽生结弦是两届冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军。在平昌冬奥会上就曾征服过不少观众，在中国也有超高人气，一些中国同行也是他的“粉丝”，比如冰舞组合王诗玥/柳鑫宇。在北京冬奥会男单自由滑比赛中，羽生结弦因挑战四周半（4A)失利最终位居第四，无缘三连冠。纵然结局并不完美，但羽生表示，“这是一次勇于挑战、充满自豪感的奥运会。我不遗余力发挥出了自己拥有的一切。”

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 归化朱易的两次摔倒 出生美国后放弃美国国籍加入中国国籍的花滑运动员朱易（Beverly Zhu），周日（2月6日）在女子团体比赛中失误摔倒，获得最后一名，引起中国网民批评，而周一（7日）的比赛中，她又再次摔倒。朱易向媒体坦承，压力极大，两次出赛后都泪洒冰场。赛后在中国微博上，朱易摔倒成为热门话题，#朱易摔倒的标签获得超过2.3亿的浏览量，但相关评论随即遭到删除，当天傍晚就无法查到相关评论。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 武大靖：刀锋时刻 来自黑龙江的短道速滑选手武大靖在北京冬奥男子500米速滑半决赛中被淘汰出局，卫冕失败。28岁的武大靖是中国短道速滑的领军人物、短道速滑男子500米世界纪录保持者。他总共获得过4枚奥运奖牌（一金、两银、一铜），4次赢得世锦赛冠军，是中国最成功的冬季运动男选手之一。在中国，武大靖也是名副其实的网红，在微博拥有粉丝889万。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯·欧文斯：圆满的圈 17岁的美国滑雪选手凯·欧文斯（Kai Owens）出生在中国安徽，2005年被一对美国夫妇领养。14 岁时她赢得北美猫跳滑雪比赛冠军。她曾表示自己非常幸运，“如果我没有被（养父母）收养，可能只会成为一个普通的中国公民。如果我被其他人收养，我可能有完全不同的生活。”她说为能代表美国参加奥运感到很自豪，这次回到中国对她来说是画了个“圆满的圈” (a full circle)。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 叶劲光：男子冰球队长 中国男子冰球队的大多数队员都是归化球员，主要来自加拿大和美国。前锋、队长叶劲光（Brandon Yip）出生在温哥华地区，有华人血统。他曾是波士顿大学冰球队的主将，NHL联盟的职业球员。2017-2018赛季，加入为北京冬奥发力储备人才的昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 福将、福帅兄弟 冰球队两名前锋福将（Spencer Foo，左）和福帅（Parker Foo，右）是来自加拿大的两兄弟，有华人血统。两人从小练习冰球，从加拿大青少年联赛到美国NHL联盟的职业球员，后来双双加盟昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯利奥斯：子承父业 1991年出生于美国芝加哥的杰克·凯利奥斯（Jake Chelios）来自一个冰球世家。据中国媒体报道，他的父亲克里斯·凯利奥斯就是北美冰球名将。杰克曾是NHL底特律红翼队队员。2019-2020赛季，凯利奥斯加盟昆仑鸿星队，是目前该队中防守能力最为出众的球员之一。他也是中国冰球队里4名非华裔选手之一。





该公司CEO贾斯瓦尔在采访中回应针对自己“为了钱甘愿成为‘邪恶中国’的喉舌”的指责时表示，“我没有任何事情好隐瞒的。我的公司是在美国司法部注册的，任何人都可以在网上查到公司的有关文件。我不是任何人的代言人，我只是在做自己认为正确的事，结果会说明一切。”

不过，根据美联社的报道，这家媒体公司尚未像司法部报备这一网红宣传项目，尽管按照联邦法律规定，涉事公司应该在相关宣传内容发布后的24小时之内进行报备。报道还指出，Vippi Media公司须遵从1938年《外国代理人登记法》（Foreign Agents Registration Act），该法要求当外国实体试图影响公众舆论或政策制定者时，必须让美国民众知晓。

宣传项目以美国用户为目标受众

Vippi Media公司受聘进行的宣传项目以美国用户为主要目标群体，在1到3月份以短片故事、视频或者帖文等形式发布的各种内容一共触及了大约400万名用户。司法部的文件中提到的网红分享了宣传北京冬奥会的帖文，使用了#Beijing2022，#partner，以及#ad（广告）这样的主题关键字。

作为首位亚裔嘉宾加入《比佛利娇妻》真人秀的孔令华（Crystal Kung Minkoff）就是上述文件显示受雇参与宣传的网红之一。她的丈夫是好莱坞导演罗伯特·明可夫（Robert Minkoff）。孔令华在其Instagram账号上以北京冬奥会为主题发布了一段和孩子在家模拟开幕式的游戏视频，在另一则帖文中则分享了自己和丈夫过去在北京的照片。相关帖文和短片故事标注了#partner关键词。

资料照片：Jessica Long在2020东京残奥会上参加游泳项目比赛

另一位参与相关宣传的网红是曾经在残奥会夺得过金牌的游泳运动员隆恩（Jessica Long）。她在1月27日也发帖表示“在北京的冬奥会上留下美好回忆”。

相比之下宣传相对最“卖力”的应该是TikTok网红Ryan Dubs，他拥有50万粉丝，个人简介中自我标榜为“品牌之王”（brand-king），经常在短视频中推介护肤品，也拥有自己的护肤品牌。

他在自己的账户上发表了一段3分钟长的视频，采访了中国驻纽约总领事黄屏。他们在采访过程中谴责了美国对中国产品征收的进口关税，Ryan Dubs还表示自己在中国有非常棒的供货商，鼓励美国创业者和中国做生意。

目前不清楚这些网红为宣传推介北京冬奥得到了多少赞助费。上述博主也没有立即回复美联社记者发去的有关询问。

他们发布的相关内容虽然在关键字中使用了#partner，意指是合作内容。但是Instagram和TikTok平台都规定，必须直接将帖文设置为赞助帖，并且标注赞助商的名称。不过大多数网红博主并不遵守这一规定——这导致用户无法搞清楚，究竟是谁付费请他们发布帖文的。

（美联社等）

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