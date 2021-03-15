美媒：中国要求阿里巴巴出售旗下媒体业务

(德国之声中文网) 根据《华尔街日报》3月15日报导，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产，因为北京越来越担心这家科技巨头对中国舆论的影响力。

在中国监管机构审查了阿里巴巴所拥有的媒体资产清单后，有关此事的讨论自今年年初就开始了。消息人士向《华尔街日报》透露，中国政府对阿里巴巴的媒体利益变得如此扩张感到震惊，并要求该公司提出一项计划，大幅削减其持有的媒体资产，但北京没有具体说明需要削减哪些资产。

由亿万富翁马云创立的阿里巴巴，多年来已经累积强大的媒体资产，涵盖平面丶广播丶数字丶社交媒体和广告。值得注意的是，阿里巴巴持有微博和几家受欢迎的中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要的英文报纸《南华早报》。

根据《华尔街日报》统计，截至周一美国股市开盘前，阿里巴巴持有约35亿美元的微博股份，以及在近26亿美元的视频平台嗶哩嗶哩 (Bilibili)的股份。消息人士指出，阿里巴巴在媒体产业的势力被视为对中国共产党及其自身强大的宣传机器构成了严重挑战。中国共产党宣传部门并未回覆《华尔街日报》的访问邀请。

阿里巴巴拒绝就与监管机构的相关讨论发表评论。该公司在一份声明中表示，其是媒体资产的被动财务投资者：「阿里巴巴对这些媒体公司的投资，是为其业务升级提供技术支持，并和阿里巴巴的核心业务实现商业协同效应。阿里巴巴强调，集团不干预这些媒体的日常工作及编辑决定。」

中国为何持续压制金融巨头

媒体资产处置的讨论是中国政府与马云之间衝突的最新进展。《华尔街日报》报导，去年年底，中国国家主席习近平阻止了蚂蚁集团的首次公开募股（IPO），因为中国政府对蚂蚁集团复杂的所有权结构感到不安，并担心蚂蚁集团给中国金融系统增加风险。习近平还对马云批评他加强金融监督的措施感到愤怒。

除了媒体和在线零售之外，阿里巴巴还有一个规模不小的娱乐部门，主要包括在香港上市的阿里巴巴影业集团有限公司和中国最大的视频流媒体平台之一的优酷土豆股份有限公司。熟悉阿里巴巴娱乐业务的消息人士告诉《华尔街日报》，中国政府也审查了阿里巴巴的娱乐投资组合，尽管他们可能没有要求阿里巴巴彻底削减该部分的业务。

近年来，中国官方对阿里巴巴的媒体影响力的担忧不断增加，其中包含该公司如何利用其在新闻和社交媒体上的投资来重塑不利于其业务的政府政策。

在去年5月数十条关於阿里巴巴一位高级管理人员涉婚外情的微博被删除後，中国政府的相关担忧越来越强烈。《华尔街日报》援引看到该报告的官员的话指出，中央网络安全和信息化委员会办公室随后进行的调查发现，阿里巴巴应对干扰微博帖子负责，并在给领导层的报告中称该公司利用「资本操纵舆论」。这些官员说，在所有媒体平台上掌握舆论的是共产党，私营部门不应该承担这个角色。

《华尔街日报》还指出，去年6月，互联网监督机构公开斥责微博所谓的「干扰在线交流」，并要求其进行整改。去年11月，中国共产党中央宣传部副部长徐麟在公开场合表示，中国必须「坚决防止借融合发展之名淡化党的领导，坚决防范资本操纵舆论的风险」。徐麟在演说中没有直接提到阿里巴巴，而是使用了网络监督机构报告中出现的字眼。

《华尔街日报》分析，放弃媒体利益对阿里巴巴来说不一定是个大的负面因素，因为在放弃一些非核心资产后，阿里巴巴可能会以更稳妥的姿态重新从监管的衝击中走出来。由于当局保持对媒体的严密控制，这也可能有助于引导该公司避开未来的政治雷区。

阿里巴巴并不是唯一一家涉足媒体的中国科技巨头。腾讯的微信已经成为中国民众获取新闻的主要途径之一。由字节跳动运营的新闻聚合软件今日头条采用人工智能向数亿用户推送新闻。《华尔街日报》称，目前还不清楚是否有其他科技公司在考虑遵循阿里巴巴模式，削减其媒体资产。

杨威廉/邹宗翰 (华尔街日报、彭博社)

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