美媒：中国禁止政府工作人员在工作场所使用iPhone

（德国之声中文网）《华尔街日报》报道称，目前尚不清楚的是，究竟有多少政府官员收到了这一指示，以及除了苹果手机之外，还有哪些境外品牌的手机也被列入禁用名单中。

中国官方尚未对这一报道做出回应。

过去几年，中国官方出于对信息保护的担忧出台了一系列新法规。同时呼吁中国企业降低对外国科技的依赖性。《华尔街日报》指出，禁止政府工作人员在工作场所使用外国品牌的手机是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。

报道引述知情人士的说法称，中国政府多年来一直限制一些政府机构的官员在工作中使用苹果手机，但现在这一命令的覆盖范围扩大了。这一最新的命令还表明，中国政府正在加大力度确保其规定得到严格执行。

美中科技战打响以来，美国限制中国获得西方的敏感科技，希望以此可以为中国在技术和军事科技发展的过程中踩下刹车。

禁用TikTok 印度早已先行一步

西方国家担心潜在的间谍活动也对一系列中国企业的产品颁布了禁令。最著名的例子就是短视频平台TikTok。例如，美国的许多州禁止公职人员在手机和笔记本电脑等工作配发设备上使用短视频应用TikTok，某些情况下还禁止在州无线网络上使用。还有一些国家完全禁止使用TikTok。

TikTok之外，华为也是被禁止最严厉全面的中国企业。德国目前仍在对华为提供的通讯部件进行安全检查。今后电信公司可能被迫拆除已经安装的华为部件。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

（华尔街日报、路透社）

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