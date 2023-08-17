美媒：中国疑似正在南海争议岛屿上建机场

（德国之声中文网）美联社报道指出，帕拉塞尔群岛（中国称之为"西沙群岛"，越南称"黄沙群岛"）的中建岛（Triton island）上进行的工程，看起来与东面斯普拉特利群岛（中国称"南沙群岛"）的七个人工岛上的工程如出一辙。这些人工岛都配备简易机场、码头和军事系统，不过中建岛上的规模目前看来较小。

中国对几乎整个南中国海声索主权，否认其他国家的主张要求，也不承认海牙南海仲裁案宣布中方主张无效的裁决。

美联社分析"行星实验室"（Planet Labs PBC ）的卫星照片显示，8月初首次可以看到跑道的施工情况。按照目前的布局，跑道长度将超过600米，足以容纳涡轮螺旋桨飞机和无人机，但不够容纳战斗机、轰炸机。

在岛上大部分地区还可以看到大量车辆行驶的痕迹，也能看到似乎是集装箱和建筑设备的物品。

中建岛是帕拉塞尔群岛的主要岛屿之一，该岛与越南和中国海南省海岸线的距离大致相等。

美联社报道称，美国对主权声索不持立场，但会定期派遣海军舰艇在中国控制的岛屿附近执行"航行自由行动"。2018年，中建岛是其中一次任务的重点。

多年来，中国一直在中建岛上有小型港口和建筑物，还有直升机停机坪和雷达阵列。岛上两大块场地上似乎挂着中国国旗和中共党旗。

中国方面没有提供岛上的工程细节，只是说其目的是帮助全球航行安全。中国也拒绝接受称中方将这条重要水道军事化的指责，表示中国有权在其主权领土上按照自己意愿行事。

在1974年的一次短暂海上冲突中，中国从越南手中夺取了对帕拉塞尔群岛的全部控制权。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。