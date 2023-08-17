 美媒：中国疑似正在南海争议岛屿上建机场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.08.2023

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美媒：中国疑似正在南海争议岛屿上建机场

据美联社分析卫星图片称，中国看起来于近期开始在一个有主权争议的南中国海岛屿上修建简易机场，越南和台湾也对该岛屿提出主权要求。

今年2月20日拍摄的中建岛（Triton island）卫星图片

今年2月20日拍摄的中建岛（Triton island）卫星图片

（德国之声中文网）美联社报道指出，帕拉塞尔群岛（中国称之为"西沙群岛"，越南称"黄沙群岛"）的中建岛（Triton island）上进行的工程，看起来与东面斯普拉特利群岛（中国称"南沙群岛"）的七个人工岛上的工程如出一辙。这些人工岛都配备简易机场、码头和军事系统，不过中建岛上的规模目前看来较小。

​​​​中国在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的人工岛工程

​​​​中国在斯普拉特利群岛（中国称"南沙群岛"）的人工岛工程

中国对几乎整个南中国海声索主权，否认其他国家的主张要求，也不承认海牙南海仲裁案宣布中方主张无效的裁决。

美联社分析"行星实验室"（Planet Labs PBC ）的卫星照片显示，8月初首次可以看到跑道的施工情况。按照目前的布局，跑道长度将超过600米，足以容纳涡轮螺旋桨飞机和无人机，但不够容纳战斗机、轰炸机。

在岛上大部分地区还可以看到大量车辆行驶的痕迹，也能看到似乎是集装箱和建筑设备的物品。

中建岛是帕拉塞尔群岛的主要岛屿之一，该岛与越南和中国海南省海岸线的距离大致相等。

美联社报道称，美国对主权声索不持立场，但会定期派遣海军舰艇在中国控制的岛屿附近执行"航行自由行动"。2018年，中建岛是其中一次任务的重点。

多年来，中国一直在中建岛上有小型港口和建筑物，还有直升机停机坪和雷达阵列。岛上两大块场地上似乎挂着中国国旗和中共党旗。

中国方面没有提供岛上的工程细节，只是说其目的是帮助全球航行安全。中国也拒绝接受称中方将这条重要水道军事化的指责，表示中国有权在其主权领土上按照自己意愿行事。

在1974年的一次短暂海上冲突中，中国从越南手中夺取了对帕拉塞尔群岛的全部控制权。

（美联社）

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