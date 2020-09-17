美媒:中国潜心10年逐步扩大在国际组织体系影响力

（德国之声中文网）2019年6月，曾任中国农业农村部副部长的屈冬玉在非洲国家的支持下击败两位分别受到欧盟和美国支持的候选人，当选联合国重要机构粮农组织总干事。他于2019年8月1日正式就任，任期四年。在他之前，已有三个联合国专门机构由中国人领导。这三个机构分别是国际民用航空组织、国际电信联盟和联合国工业发展组织。在联合国15个专门机构中，由其他四大安理会常任理事国担任领导的机构都不超过一个。

2015年8月1日，曾任中国民用航空总局总干事的柳芳就任联合国专门机构国际民用航空组织(ICAO)秘书长，并于2018年8月1日再次连任，任期三年。

2014年，信息通信技术（ICT）工程师赵厚麟当选国际电联秘书长，并与2018年11月再次当选，2019年1月1日起开始他的第二个四年任期。

赵厚麟资料照片

2013年6月，时任中国财政部副部长的李勇当选联合国工业发展组织(UNIDO)总干事，并于2017年11月再获连任，任期至2021年。

屈冬玉去年当选联合国粮农组织总干事尤为引起西方媒体关注。联合国粮农组织负责为食品与动物安全设立国际标准，在制定应对全球粮食生产引发的饥荒、气候变化与全球农业产业的优先问题上发挥重要作用。该组织总部位于罗马，员工超过1.1万名，被视为在联合国系统内地位举足轻重。

利用各种手段促中国代表当选

屈冬玉当选后，中国外交部长王毅曾高调感谢非洲国家的支持，称中国竞选的成功是各国支持的结果，其中最坚定的支持者就集中在非洲大陆。据美国《外交政策》去年6月的曝料，美国试图阻止中国代表的当选，但终因与其它西方盟友之间的分歧而失败。

《华尔街日报》有关报道称，中国外交官曾向乌干达总统穆塞韦尼(Yoweri Museveni)承诺，如果乌干达政府支持屈冬玉，中方将在乌投资2500万美元建屠宰场和纺织场。而喀麦隆提名的候选人在中国取消该国7800万美元逾期债务后，突然退选。该报还援引美国官员称，中国派出了一个80至100人的代表团参加在罗马举行的会议，中国代表带着高倍长焦镜头参加了投票，并对本应是无记名投票的情况进行了录像。甚至有中国代表要求其他国家的代表给其选票拍照，以证明其支持屈冬玉。

"让一只狐狸看守鸡舍"

尽管今年3月份，中国候选人在争取世界知识产权组织总干事一职中落选，但媒体认为，"早些时候的胜利使中国政府有能力塑造国际规范和标准，特别是航空旅行方面"。《华尔街日报》写道，"国际电信联盟(International Telecommunication Union) 2015年上任的中国秘书长支持华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)与美国的斗争，并推动制定了一项新的互联网协议，西方国家政府称该协议将允许加强监控和审查。"此外，该报还指出，包括联合国工业发展组织在内的30个联合国机构和组织签署了支持中国"一带一路"基础设施项目的备忘录，因此，中国可以将政府主导的"一带一路"项目描绘为联合国批准的善意援助项目。"这些项目主要聘用中国企业，往往会让贫穷国家背上债务"。

中国在国际组织影响力的加强已经引起美国的高度警觉。新加坡候选人邓鸿森今年3月击败中国候选人、世界知识产权组织副总干事王彬颖当选世界知识产权总干事，就被视为华盛顿方面的一大胜利。世界知识产权前副总干事詹姆斯·普利(James Pooley)之前曾比喻说，让中国执掌一家致力于保护知识产权的全球机构，"就像让一只狐狸看守鸡舍"。美国国务卿蓬佩奥在一份书面声明中称："我们不能让连续侵犯知识产权的一方掌管世界知识产权组织。"

低成本办大事

然而，由于特朗普政府已退出联合国人权理事会，联合国教科文组织，今年又开始退出世卫组织，并且在贸易、军费开支等问题上和传统盟友产生裂痕，因此，美国在一些国际机构中的影响力以及对盟友的号召力都在减弱。在今年3月份联合国人权问题特别报告员的遴选以及联合国人权理事会今夏有关香港问题的内部交锋中，华盛顿方面都没有发言权。由古巴起草的赞扬北京推出港区国安法的一项声明在联合国人权理事会中赢得了53个国家支持，而另一份由英国发表的表达担忧的声明只获得27国支持。

中国利用多边机构来推进自己的倡议和自己的价值观，令西方政治家忧心忡忡。《华尔街日报》还指出，中国在联合国扩大影响力的成本相对较低。"尽管中国是世界第二大经济体，但作为一个所谓的发展中国家，中国经常折价缴纳会费。2018年，中国向联合国系统出资了13亿美元，远低于美国每年承诺提供的100亿美元。中国选择利用对非洲、太平洋和其他地区众多发展中国家的贷款和其他援助来创建票仓，并在联合国击败西方支持的候选人和提案。"

中国近年来也有过"失误"，前国际刑警组织(Interpol)主席孟宏伟2018年在任期内被中国方面拘留，2020年1月以受贿罪被有期徒刑13年6个月。媒体认为，这凸显出在国际组织任职的中国官员仍然处于北京方面的控制之下。

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