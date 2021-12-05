美媒：中国欲在非洲大西洋岸造军事基地 惊动白宫

（德国之声中文网）《华尔街日报》引述一名美国官员报道，根据一份机密报告，中国正打算在非洲中部国家赤道几内亚建立军事基地——这将是中国在大西洋岸的第一个永久性军事存在。此举代表中国将能在美国东海岸的对面部署军舰，而这对白宫及五角大厦来说是一大警讯。

《华尔街日报》报道，美国非洲司令部指挥官汤森将军（Stephen Townsend）4月在美国参议院作证时说，来自中国的「最大威胁」，就是让中国在「非洲大西洋沿岸拥有一个海军军事设施」，并使其海军可以在此处重新武装弹药、修理军舰。

为杜绝此「最大威胁」，美国首席副国家安全顾问菲纳（Jon Finer）于10月访问了赤道几内亚，任务便是要说服总统奥比昂（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）和他的儿子兼继承人，副总统曼格（Teodoro “Teodorin” Nguema Obiang Mangue）拒绝中国的提议。

拜登政府的一位高级官员说：「我们已向赤道几内亚明确表示，某些涉及（中国）行动的作为，会引发我们在国家安全上的疑虑。」

赤道几内亚是前西班牙殖民地，有140万人口，于1968年获得独立。首都马拉博位于几内亚湾上的比奥科岛，而根据一名美国官员表示，该国于非洲大陆的国土上最大的城市巴塔（Bata），则是中国可能将建造基地的所在地。

在2009年至2014年期间，在中国的「一带一路」倡议下，中国国企中国路桥集团已对巴塔港进行升级，建造了一个完善的深水商业港口。该城同时也有高速公路建设，以连接邻国加蓬及中非内陆地区。与此同时，中国也协助赤道几内亚培训警力。

在菲纳于10月参访当地后不久，总统奥比昂与中国国家主席习近平通了电话，之后北京发表声明，强调「赤道几内亚一直将中国视为其最重要的战略伙伴」。《华尔街日报》称，中美在赤道几内亚这个国际间鲜少关注的国家的角力，也反映了华盛顿和北京之间日益紧张的关系。

中国于非洲的军事规划

事实上，中国第一个打造的海外军事基地就在非洲，位于非洲之角区域的吉布提。这座基地面向曼德海峡，是穿越苏伊士运河的航运交通的一个战略要塞。据美国非洲司令部称，中国的军事设施有一个码头，能够停靠航空母舰和核潜艇。

这座基地距美国同样位在吉布提的非洲最大基地莱蒙尼耶营仅有约十公里，该营有4500名美军。

五角大楼资助的非洲战略研究中心副研究员南图利亚（Paul Nantulya）说：「中国不只是像美国那样建立一个军事基地。中国的模式非常不同，它结合了民用和安防的元素。」

根据中国政府的数据，在过去20年里，中国国有企业在非洲各地建造了100个商业港口。

《华尔街日报》报道，今年春天，美国情报官员称他们在阿拉伯联合酋长国的一个中国经营的商业港口，发现一个建造中的秘密军事基地。拜登政府已说服阿联酋当局暂时停止建设作业。

此外，在今年提交给美国国会的一份报告中，五角大楼说，中国「可能已在考虑」于肯尼亚、塞舌尔、坦桑尼亚和安哥拉建设非洲军事基地。

中国外交部没有回应《华尔街日报》关于在赤道几内亚或非洲大西洋沿岸其他地方的任何基地计划的书面评论请求。

（华尔街日报）

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