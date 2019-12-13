美媒：“中国政府补贴扶持华为全球崛起”

（德国之声中文网）《华尔街日报》发表的"国家补贴扶持华为全球崛起"（State Support Helped Fuel Huawei's Global Rise）的这篇文章里，作者指出，20多年来，中国政府向通讯科技巨头华为公司提供多达数百亿美元的补贴。补贴规模之大令华为的竞争对手相形见绌。

文章称，华为从中国政府那里获得的各种形式的补贴高达750亿美元，其中包括政府扶持款、优惠贷款、减免税优惠、土地优惠等等。分析师和客户们表示，巨额补贴让华为的产品价格比竞争对手低出30%。

文章称，华为获得的最大部分的补贴是总额达到460亿美元的信贷扶持，其中包括从国有银行获得的160亿美元的贷款，以及中国开发银行和进出口银行过去20年给华为提供了300多亿美元的授信额度。

另外2008年到2018年，中国国家对高科技产业的优惠扶持政策令华为公司节省了250亿美元的税款。

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



此外，华为公司还获得16亿美元的扶持金以及价值20亿美元的土地购置优惠。

今年6月，华为董事陈黎芳曾在接受路透社采访时表示，华为公司并没有依靠中国政府补贴在全球市场争夺合同。她说："2011年，华为从国内外银行获得46亿美元贷款，七成来自海外银行，来自中国国内银行的不到两成，而这些银行在批准贷款之前，都会对贷款进行风险评估，所有的贷款都经过了审计。"

她在接受路透社采访时还驳斥了所谓华为科技不用偿还部分国内贷款的传言，"我们的竞争对手散布谣言，称我们不需要偿还这些贷款，这是不可能的和不真实的"。

《华尔街日报》发表的文章中称，2008年以来，华为公司在年度报告中披露的官方资助总额为16亿美元。2014年至2018年的5年间，华为享受的政府补贴是世界第二大电信设备制造商芬兰诺基亚公司公开报告中的类似补贴的17倍。全球第三大电信设备制造公司瑞典爱立信公司在此期间未发布任何报告。

文章指出，根据官方提供的数据，截至2018年，瑞典出口部门向科技和电信行业提供了约100亿美元的贷款。2017年以来，芬兰向整个经济领域提供的年度出口信贷担保额为300亿美元。

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文章还称，2014年到2018年，华为公司为扩充科技园区在东莞购置土地时的花费仅为同期类似区域地价的10%到50%。《华尔街日报》评估认为，这让华为公司一下子节省了20亿美元的费用。华为公司拒绝对这一评价发表看法。

2000年以来，华为在美国最大的竞争对手思科公司从联邦和州一级获得各类补贴、贷款及优惠总额达到445亿美元。思科公司没有对此发表评论。

中国外交部在给《华尔街日报》提供的一份声明中指出，华为公司是一家私营企业，像中国其它很多私营企业一样，它们的成功"离不开中国良好的政策环境"。