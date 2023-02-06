美媒：中国将重金在古巴建窃听设施

（德国之声中文网）《华尔街日报》援引了解机密情报的美国官员称，中国将在距离佛罗里达州大约100英里的古巴建窃听设施。为此，中国同意向现金短缺的古巴支付几十亿美元。两国已秘密达成了原则性协议。不过，知情官员拒绝透露更多关于该设施可能的地点、动工时间、美方将如何应对等细节。

该消息称，有关计划的披露引起拜登政府内部不安，因为在古巴建窃听设施将使中国的情报部门能够窃听设有许多军事基地的整个美国东南部的电子通信，并监视美国的船舶交通。

美国国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）说，他不能对这一具体的报道发表意见，但同时称“我们很清楚，也多次提到中华人民共和国正努力在世界各地投资可用于军事目的的基础设施”，包括在西半球。他说，美国正在密切监测，采取应对措施，有信心能够履行在美国国内、在该地区和在世界各地的所有安全承诺。

路透社的相关报道指出，中国驻华盛顿大使馆、古巴驻华盛顿大使馆都没有立即回复路透社的置评请求。

对中国和古巴持批评态度的美国参议员马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）在推特上表示，“来自古巴的对美国的威胁不仅是真实的，而且比这更糟糕。”

《华尔街日报》指出，美国以前曾为阻止外国势力在西半球扩大影响进行过干预，最突出的例子是在1962年的古巴导弹危机期间。当时，苏联向古巴部署了具有核能力的导弹，促使美国海军对古巴进行了封锁。美苏两国一度走到核战争的边缘。

上个月，拜登总统曾派中央情报局局长伯恩斯秘密访问北京。5月10日和11日，美国国家安全顾问杰克沙利文与中共中央外事办主任王毅在维也纳举行了为期两天的会晤。

(《华尔街日报》，路透社)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。