美媒：中国外宣报价单曝光 影响脸书、推特舆论

（德国之声中文网）《纽约时报》周一（20日）一则独家报道揭露中国警方向民间企业招标，寻求名为「舆论技术」的服务，实际上则是透过运营虚假帐号来影响脸书、推特等境外社交平台上的舆论风向。

《纽约时报》报道，上海市公安局浦东分局今年5月21日发布网络公告，寻求民间承包商就「舆论技术服务项目」进行投标。

该招标文件详细说明了所需的服务，要求供应商「随时提供境外社交平台相关的账号提供给采购方」。运营平台包括推特丶脸书等，每月每个平台需提供约300个账号。

另一项服务「境外社交平台账号伪装及维护」，则要求供应商将部分帐号包装成「精品账号」，即该账号存活时间需要长久，有一定数量的粉丝，并可用于推广一些素材。文件并写道，「每月每个平台需要保持3个账号，并保证每月粉丝有一定的增长」。

服务项目中也包含俗称「人肉搜索」的服务，招标书内称之为「境外社交平台账号落地」，要求供应商搜寻境外平台发布相关内容的账号，并「利用技术手段查找其境内真实信息，并获取该人境内信息」。「落地」为中国网警常用词汇，指的是追踪社交媒体帐户背后的真实使用者。

赢得标案的是一家名为上海云邻（Shanghai Cloud Lin）的公司。该公司在宣传中将自身列为只有20名员工的小企业，并提供详细报价单，每个服务主要为每月收费，单价从每月5000元人民币起跳，最高的4万元人民币，全套服务则为6万9800元人民币。

6个服务项目中只有「境外社交平台帐号落地」一项为按次收费，每次9800元人民币。

《纽约时报》搜寻该公司创办人魏国林（Wei Guolin）的领英（LinkedIn）页面，显示这家公司与跨国企业合作，为「数字政府」和「智慧城市」提供服务。魏国林与上海浦东公安局皆没有回复该报的置评请求。

这一项招标案，显示了中国政府透过官民合作，基於网络水军在海外进行舆论战的手法变得越来越多元。《纽约时报》指出，上海云邻的提案表明了新的运营模式，即一种由官员按月付费的媒体操作订阅服务。

推特、脸书下架中国假帐号

除了此招标案外，中国政府近来也有多起网络水军案件遭到曝光。12月2日，推特就曾声明表示，该平台关闭了近3500个在包括中国和俄罗斯在内的6个国家所运营的亲政府大外宣内容帐号。

推特估计，在这3500多个帐号中，於平台上散播亲中国政府论述的帐号多达2048个。此外，推特还移除了与新疆一间受政府支持的公司有关连的112个帐号。

协助推特进行调查的澳大利亚战略政策研究所指出，中国政府不断透过西方社交媒体平台来驳斥外国媒体对新疆的相关报道，试图运用自产的内容来推动其新疆论述。

脸书母公司Meta也在12月1日指出另一个案例，指一个自称叫「威尔逊・爱德华兹」的瑞士科学家在脸书上发帖子表示，他被告知美国正试图要诋毁与中国合作调查新冠疫情起源的世界卫生组织（WHO）的科学家。

该帖子被《中国日报》及CGTN在内的众多中国官方媒体引用报道，最终使得瑞士官方出面表明，不存在这号人物。Meta後来移除了「威尔逊・爱德华兹」的帐号。

Meta调查发现，许多协助转发的帐户是假帐号，有些是当天才创建的、有些假冒为西方人士、另外有一些则使用了伪造的个人照片。Meta在报告中指出：「这是我们第一次观察到这种与国家企业员工进行协调动员的行动。」

（纽约时报丶法新社丶路透社）

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