美媒：中国前外长秦刚因婚外情被免职

（德国之声中文网）据美国《华尔街日报》报道，两名消息人士透露，中共内部调查发现，中国前外长秦刚在担任驻美大使期间发展婚外情并在美国生下一名子女。知情人士说，在向中共官员通报对秦刚的调查情况时，并没有透露涉事女性和孩子的姓名。

根据先前在网上流传的消息，与秦刚发展婚外情的女主角为凤凰卫视前主播傅晓田。未婚的傅晓田今年还曾在社交媒体上传一张才出生的幼儿照片，但她并未透露孩子的父亲身份。

周二（9月19日）在中国外交部新闻例会上，有记者提到《华尔街日报》的报道，外交部发言人毛宁回应说：“关于中国外长的任免，中方此前已经发布过信息，我不了解你提到的其它信息。”

秦刚曾被认为是领导人习近平的亲信。他从2021年7月到今年1月担任中国驻美大使。去年他在中共二十大上当选中共中央委员，同年被任命为外交部部长，今年初上任，56岁的秦刚成为人民共和国历史上最年轻的外长。

秦刚最后一次以外长身份公开露面是他6月25日在北京见斯里兰卡、俄罗斯和越南官员。在从公众视野中消失一个月后，7月他被免去外长职务，但官方没有给出任何解释。在下台前，外交部曾一度表示，秦刚由于健康原因缺席外事活动。目前，秦刚国务委员的职务仍被保留。

消失一个月后 秦刚被免去外长职务

《华尔街日报》指出，秦刚被免职正值中国领导层在与美国及其盟国的竞争日益激烈的背景下寻求切断任何安全漏洞之际。中共内部人士称，对党高层的审查主要集中在与外国人打交道的官员和负责确保军队作战能力的中国军方高层。

几天前，路透社报道称，中国国防部长李尚福正在接受军委纪律检查委员会的调查。调查涉及军事装备采购中的腐败案。李尚福自8月底以来一直没有公开露面。

美国官员表示，基于情报，他们认为李尚福已被解职。

华盛顿史汀生中心中国项目主任孙韵在接受《华尔街日报》采访时表示：“中国政府和军方如此高层的人事动荡表明，经济放缓人们渴望稳定的时候，中国的政治局势并不稳定。这也让人怀疑习近平是否真正掌控了全局。”

该报在报道中指出，在中国不透明的政治制度里，对党不忠诚的落马官员的罪名中往往就包括私生活不检点。消息人士指出，秦刚的非婚生小孩在美国出生，可能会影响到他在跟美国人交涉时无法代表中国的利益。这也是引发他下台的直接原因。

习近平上台已经十余年，他一次又一次地将矛头指向党内腐败，以及高层党员干部的腐化堕落和道德败坏、私生活混乱。

知情人士向《华尔街日报》描述称，习近平上任早期曾在一场高级官员参加的会议上说：“你们这些人，要么死在酒桌上，要么死在床榻上。”

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知

（华尔街日报、路透社）

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