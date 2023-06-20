 美媒：中、古谈判建军事培训设施 有潜在驻军可能 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.06.2023

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美媒：中、古谈判建军事培训设施 有潜在驻军可能

据《华尔街日报》引述不具名的美国现任和前任官员称，中国和古巴正就在古巴建立一个新的联合军事培训设施进行谈判。报道称，华盛顿担心，这可能导致中国在距离佛罗里达海岸仅100英里的该处设施驻军，或进行其它安全及情报活动。

Kuba | USA China | Spionage

美媒：美国政府担心中国在其“家门口”进行军事及情报活动（图为美国驻哈瓦那大使馆）

（德国之声中文网）《华尔街日报》6月20日的这篇报道称，美国情报部门的报告显示，中、古双方在古巴北部海岸建设一处联合军事设施的谈判已进入后期，但尚未完结。报道称，拜登政府已经联络了古巴官员，试图阻止古巴与中国的协议。但白宫拒绝对此作出评论。

《华尔街日报》引述不具名的美国现任和前任官员称，这样一个新的军事设施有可能为中国提供一个平台，潜在有可能在古巴永久驻扎军队，并扩大情报收集能力，包括电子窃听。

报道引述美国一名现任和一名前任官员称，最令美国担忧的是，计划中的该设施是中国"141工程"的一部分，而该项目据称是中国人民解放军计划扩大在全球的军事基地以及后勤保障网络。

美国一名前官员向该报表示，其它的"141工程"项目还包括中国在柬埔寨的一个海军据点，以及在阿联酋的一处目的不为外界所知的军事设施。报道称，中国在非洲之角的吉布提军事基地等也具备情报收集能力。

报道称，美国一些情报官员表示，北京将其在古巴的这一行动视为对美国对台关系的地缘政治回应。美国对台湾在军事和培训上给予很大的投入。《华尔街日报》此前曾报道，美国在台湾派驻超过100名军人对其国防力量提供培训。而台湾距离中国大陆约100英里，与古巴和佛罗里达的距离相当。

《华尔街日报》6月9日曾引述不具名的美国官员称，中国和古巴计划在古巴建立间谍基地。此后，《纽约时报》6月12日引述不具名的拜登政府官员称，自从2019年升级之后（或在那之前），中国在古巴的一个间谍基地就已能拦截附近美国军事和商业设施的电子信号

《华尔街日报》6月20日的报道称，中国驻华盛顿大使馆一名官员引述北京外交部6月9日的回应，称不了解中国与古巴之间达成任何协议。

白宫一名官员周一表示，中国政府"会持续尝试加强在古巴的存在，而我们将持续努力予以阻止"。

（综合报道）

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