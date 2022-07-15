美媒：中企对俄出口芯片等具有潜在军事用途产品

（德国之声中文网）本周中国公布的经济数据显示，今年第二季度中国对俄罗斯的出口产品总额同比下降了17%，而进口则猛增了56%——其中以石油和天然气为主。不过《华尔街日报》7月15日发表的一篇独家报道则指出，中国企业仍在向俄罗斯出售一些可以用于军事用途的产品，这些产品是俄罗斯在乌克兰战场上所需要的。

该报道称，中国出口到俄罗斯的微芯片等其他电子原件，以及其他的原材料，其中部分可以用于军事用途。自从乌克兰战争爆发之后，这些产品的出口量有所增加，这给西方国家在经济上孤立俄罗斯的努力带来了更多困难。

该报记者分析中国海关数据发现，2022年前5个月中国向俄罗斯出口的芯片数量和去年同期相比增加了一倍多，总价值达到5000万美元。印刷电路板等其他电子元件的出口也有两位数百分比的增长。而可以用于武器制造以及航空航天领域的氧化铝的出口量则比去年同期高出400倍。

该报同时也指出，通货膨胀可能是造成出口总额增高的部分原因，但海关数据显示，即使在美国的审查之下，不少中国科技企业还是在继续与俄罗斯做生意。

自从俄罗斯开始入侵乌克兰的战争以来，西方国家对莫斯科实施了一系列制裁措施，诸多欧美企业撤离俄罗斯市场，并且计划对俄罗斯石油天然气采取抵制。这给中俄之间的经济合作提供了机会。

根据中国海关总署数据，2022年上半年，中国与俄罗斯之间贸易额突破记录，达到5190.8亿元人民币，同比增长26.2%，增幅为1077.6亿元。其中，进口额更是同比上升47.2%，达到3291.6亿元人民币。俄罗斯已经成为中国第九大贸易伙伴，而这一排名还有继续上升的趋势。

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《华尔街日报》的报道指出，虽然目前对俄出口只占到中国总体出口的一小部分，但是这已经引起了美国官员的担忧。上个月，美国商务部将五家中国企业列入贸易黑名单，原因是它们涉嫌在俄罗斯入侵乌克兰之前和之后为该国的军工企业提供帮助。

美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）上周表示，从2月24日以来，美国政府就明确向中方表示，“在这场战争中，中国不应该向俄罗斯提供在物资上、经济上和军事上的支持”。

美国商务部在回应《华尔街日报》的书面声明中表示，华盛顿不认为中国在试图系统性地规避美国对俄罗斯的出口管制，但是商务部在对两国之间的贸易进行密切监视，“对于向俄罗斯军队提供支持的主体方，我们会毫不犹豫地动用所有的法律和监管手段来加以惩治”。

该报道还指出，中俄之间在芯片和其它具有潜在军事用途的零部件方面的贸易所涉及的企业既有小型私营公司，也有大规模的国有企业。由于数据不完整，加上各种子公司和中间商的网络错综复杂，难以追踪所有活动。

德国《法兰克福评论报》此前报道指出，中国对于莫斯科而言扮演着至关重要的角色。在乌克兰战争爆发之前的2021年，中国占俄罗斯进口总额的比例达到四分之一，其中半导体产品甚至高达57%。

在战争爆发之后，中国虽然没有参加西方针对俄罗斯的制裁行动，但是其对俄的出口总额也出现了大幅下降。

位于华盛顿的彼得森研究所对54个国家、占俄罗斯进口90%以上的数据分析之后得出结论，从战争爆发截止到4月底，参加制裁的国家向俄罗斯的出口猛降60%；没有加入制裁的国家，包括中国，对俄出口降低的幅度也达到40%。



（华尔街日报等）

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