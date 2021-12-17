美媒：三千页简报曝光 华为参与中国监控计划

（德国之声中文网）中国电信巨头华为一向对外否认其产品有被中国政府用於监控，然而近期曝光的一些华为机密文件显示，华为在监控中国人民一事上扮演的角色，恐怕远比其所说的还要来得大。

据《华盛顿邮报》星期二（12月14日）报道，华为曾在网站上公开资讯，宣传华为技术协助政府机构透过声音辨识个人丶监控特定政治人物丶管理意识形态再教育以及囚犯劳动计划，并协助零售商使用面部辨识追踪消费者。不过这些讯息已经在去年年底遭到移除。

该报检视100多份丶共超过3000页的华为PowerPoint简报资料，发现部分内容显示为专属於警察或政府机构使用的监视功能，表明中国政府可能是目标客群。多份PowerPoint的标注时间为2014年9月23日，并在2019或2020年进行修改，简报最後都标明「华为技术有限公司」版权所有，日期从2016年到2018年。

《华盛顿邮报》报道，透过这些幻灯片文件，可以清楚了解华为在中国的5项监控项目中扮演的角色，也是中国政府的合作夥伴。这些监控项目包括录音分析丶拘留中心监控丶政治人物的位置跟踪丶新疆地区警察监控以及员工与客户的企业追踪。

幻灯片详细介绍了华为与合作供应商共同开发的监控项目。其中也有部分纪录了华为设备在新疆地区的使用方式，一张幻灯片并写道：「从2017年至今，乌鲁木齐市公安图侦支队动态人脸系统已协助乌鲁木齐市公安系统成功抓获犯罪嫌疑人若干人，破刑事案件数十起，战果显着，其中抓获了一名20年前在逃犯罪嫌疑人。」

截至本月为止，部分监控产品已经被列入华为网站目录，有部分已经遭到删除，但仍以华为合作夥伴的公司品牌名称出现在今年中国政府的采购或专利申请文件中。

华为：不知悉相关报道内容

对於《华盛顿邮报》的披露，华为透过声明表示对於报道所指的计划毫无所悉，「与所有其他主要服务供应商一样，华为提供符合业界通用标准的云端服务」。声明也指出，华为并未开发或销售针对任何特定人群的系统，并要求所有业务部门与合作夥伴遵守适用的法律与商业道德，「保护隐私是我们的首要任务」。

《华盛顿邮报》指出，华为的否认与带有华为浮水印标记的详细监控项目简报不符，也再次加深了长期以来外界对华为这个全球最大电信设备供应商缺乏透明度的隐忧。

在担心华为可能为北京收集情资的情况下，许多西方国家已禁止使用华为的5G电信设备。然而华为近期也对此在海内外也展开了一些回应。今年5月时，华为曾表示愿意跟英国等相关国家签署「无间谍协议」（no-spy agreement），确保要让华为的设备达到无间谍丶无后门标准。

今年10月，华为等20余家重点APP运营企业还签署了《深圳市APP个人信息保护自律承诺书》，向社会公开作出「不超范围采集信息，不强制索要用户授权，不利用大数据杀熟丶不滥用人脸识别数据，不监听个人隐私」等承诺。

（华盛顿邮报）

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