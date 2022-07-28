美媒：一个更富更强的中国告诫佩洛西不可铤而走险

（德国之声中文网）1997年4初，美国众议院议长金里奇（ Newt Gingrich）率团访问台湾。不过，那时中国的优先事项不同于今天，江泽民领导下的中国政府正在欢庆香港回归，并力图突破1989年天安门镇压之后形成的国际孤立。就金里奇本人而言，他主张加深中美关系，并同江泽民在北京举行了会晤。这一背景下，中国不愿同华盛顿产生破坏性冲突，从而葬送来之不易的收获。

1996年台湾举行总统选举，为震慑台湾选民，中国向台湾附近海域发射导弹，但结果适得其反，李登辉向对岸表达的强硬立场得到选民的喝彩，以54%的得票率当选台湾历史上首位民选总统。

在选战前后，美国向台湾附近调遣了两个航母战斗群，迫使中国不得不承认，无法阻止华盛顿协防台湾。但也是在接受了这次教训后，中国开始了军事现代化进程。

就在出访台湾前几天，1997年3月低，金里奇率领美国议员代表团抵达北京，对中国进行了3天访问，而此前一个星期，时任美国副总统的戈尔也访问了中国。金里奇曾是对北京持最尖锐批评态度的美国高层政治家，但在这次访华途中，金里奇赞扬中国在经济发展领域取得的进步，谈到北京在150年后恢复对香港行使主权将面临的挑战，据《洛杉矶时报》报道，他在北京曾说，香港是一朵兰花，不可粗暴对待。至于台湾，金里奇说，只要统一进程是和平形式，美国国会将支持中国的对台主张，并表达，希望海峡两岸继续发展并成为一个国家。

金里奇在几天后访问台湾，之后他称，他曾告诉中国领导人"我们会协防台湾"，中国回答道，没有发动袭击的意图。

金里奇的以上言辞公开后，时任中国外交部发言人沈国放评论说，美国的政策令人迷惑，"美国政府以及某些政府部门领导人的讲话，同他们的许诺是矛盾的，不是一回事。"

习近平在台湾问题上没有示弱的余地

美联社指出，四分之一世纪过去，情形发生了根本变化。习近平领导下的中国政府不仅经济实力大为增强，军事力量也取得长足进步，在台湾议题上更是不愿妥协。

佩洛西计划访台的消息，给中共二十大召开之前的氛围制造了更大的压力。即将第三次成为中共领导人的习近平不会向世人表现出软弱，尤其被他们看来在美国的挑衅面前，习近平更没有示弱的余地。

这些年间，中国的经济总量已超过德国和日本，紧随美国之后。据瑞典SIPRI研究所的报道，过去27年以来，中国的军费开支一直有增无减，2021年高达2930亿美元，美国当年的军费预算是8010亿美元。

中国政府耗资千亿美元研发战机、潜水艇、航母以及其它高科技武器，而所谓的"航母杀手"导弹据信有阻挡美军协防台湾的能力。最近数年里，中国人民解放军的战机和轰炸机不断飞进台湾附近的空域。

中国清华大学国际关系学教授刘江永对美联社说，佩洛西访问台湾将造成中美关系持久性的伤害，让这趟出访成行，将损害拜登政府的可信度，因为他不久前刚刚做出承诺。

周四（7月28日）拜登和习近平进行了两个多小时的视频通话，白宫称对台政策没有改变，"美国强烈反对单方面改变现状或破坏台海和平与稳定的努"。中方发布了措辞严厉的声明，"我们坚决反对'台独'分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的'台独'势力留下任何空间。民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。"

刘江永认为，拜登同习近平谈及的所有其它议题都会因为计划中的访台事宜"受到严重影响"。

这些年 去过台湾的各国政要 美国众议长佩洛西? 早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



(综合报道)

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