美威胁就南海制裁 中企遭指「现代东印度公司」

(德国之声中文网) 美国负责东亚事务的最高外交官周二(7月14日)警告说，在美国宣布对北京在南海的主张采取更强硬的立场后，华盛顿可能会对参与胁迫的中国官员和企业进行制裁。

当被问及美国是否针对中国南海行动做出制裁，负责东亚事务的助理国务卿史迪威 (David Stilwell)告诉华盛顿一家智库:「没有什么是不可能的......有这个空间。这是中国人听得懂的语言－展示性的实际行动。」

在史迪威讲话前一天，华盛顿拒绝接受中国声称具有南海大部分地区近海资源的所有权，认为其 「完全不合法」。北京又进一步谴责华府立场。

史迪威还将中国的国营企业比作英国殖民時期的东印度公司，谴责中国国营公司派出的钻井平台、勘测船和渔船激增。

他说: 「这些国企等于是现代东印度公司。」他也认为中国海洋石油和其他公司是恐吓其他国家的「打手」。

这个比喻很可能激怒中国政府，因为东印度公司曾经在历史上扮演向中国走私鸦片的要角，也在最终导致英国在1843年对香港展开殖民统治。这段历史被北京称为一世纪的屈辱的开始。

在19世纪中叶，英国东印度公司尚未成为英国政府的一部份，就已经以茶叶、棉花、香料和其他商品贸易为由，夺取了印度次大陆大部分地区的控制权。

南海成中美下一个冲突爆发点

华盛顿战略与国际研究中心的南海专家波林（Greg Poling）说，美国将中国的主张宣布为非法，为美方采取更强硬的应对措施开辟了道路。比如透过制裁，还可能导向更多美国海军在南海继续行动。

中国外交部发言人赵立坚谴责美国此举，称其破坏地区和平与稳定，是不负责任的行为。

美国军方也在此时表示，一艘海军驱逐舰14日在南海南沙群岛附近自由航行。声明说提到:「这次航行自由行动维护了国际法认可的权利、自由和合法使用海洋的权利，挑战了中国、越南和台湾对无害通行的限制。」

这种行动近年来越来越常见。史迪威说，美国日渐强硬的立场意味着 「我们不再会说我们在这些海洋问题上是中立的」。

他说:「当(中国)钻井平台在越南或马来西亚水域安营扎寨时，我们会做出积极的声明。」

史迪威对黄岩岛（Scarborough Shoal）特别提出警告，该浅滩是北京和马尼拉声称距离菲律宾200公里（124英里）的一个战略突出点。中菲船只在多次对峙之后，目前实际的控制权在中国手上。

他说：「(中国）任何实际占领、收回黄岩岛或将其军事化的举动都是危险的举动......并将对（中国）与美国以及整个地区的关系产生持久而严重的后果」。

邹宗翰/张慈 (路透社、法新社)