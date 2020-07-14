 美威胁就南海制裁 中企遭指「现代东印度公司」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.07.2020

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时政风云

美威胁就南海制裁 中企遭指「现代东印度公司」

美国7月13日首次宣布中国对于南海主权声明是违法的，让中美再度陷入互相指控的局面。在中国强硬反击后，美国高官再次出面以制裁相威胁。

Konflikt Südchinesisches Meer | Küstenwachen-Schiffe Philippinen, Hintergrund China (Getty Images/AFP/T. Aljibe)

中国在南海上跟不同国家有利益冲突，其中争端最激烈的包含菲律宾。图上是菲律宾海巡队与美国海巡队进行海上搜寻与救援演习时经过中国海巡队的画面。

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美国在7月4日国庆日当日派遣美国航空母舰前往南海争议海域进行演习。与此同时，中国在南海西沙群岛的军演遭到了美国国防部以及邻近国家的谴责。美媒指出，美中两国同时在同一地区军演是相当罕见的情况。 (04.07.2020)

美中两国海军同时在南海举行军演。台媒分析称美军是在向中国秀肌肉。 中国海军作战专家表示不过是"块任由宰割的肌肉而已"。 (06.07.2020)

中国军队在南海西沙海域举行军演，遭致了越南以及菲律宾方面的抗议，五角大楼也称军演破坏地区稳定。对于军演，中国官方没有披露太多消息，媒体分析认为，此次军演旨在检验解放军的夺岛作战能力。 (03.07.2020)

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(德国之声中文网) 美国负责东亚事务的最高外交官周二(7月14日)警告说，在美国宣布对北京在南海的主张采取更强硬的立场后，华盛顿可能会对参与胁迫的中国官员和企业进行制裁。

当被问及美国是否针对中国南海行动做出制裁，负责东亚事务的助理国务卿史迪威 (David Stilwell)告诉华盛顿一家智库:「没有什么是不可能的......有这个空间。这是中国人听得懂的语言－展示性的实际行动。」

在史迪威讲话前一天，华盛顿拒绝接受中国声称具有南海大部分地区近海资源的所有权，认为其 「完全不合法」。北京又进一步谴责华府立场。

史迪威还将中国的国营企业比作英国殖民時期的东印度公司，谴责中国国营公司派出的钻井平台、勘测船和渔船激增。

他说: 「这些国企等于是现代东印度公司。」他也认为中国海洋石油和其他公司是恐吓其他国家的「打手」。

这个比喻很可能激怒中国政府，因为东印度公司曾经在历史上扮演向中国走私鸦片的要角，也在最终导致英国在1843年对香港展开殖民统治。这段历史被北京称为一世纪的屈辱的开始。

在19世纪中叶，英国东印度公司尚未成为英国政府的一部份，就已经以茶叶、棉花、香料和其他商品贸易为由，夺取了印度次大陆大部分地区的控制权。

南海成中美下一个冲突爆发点

华盛顿战略与国际研究中心的南海专家波林（Greg Poling）说，美国将中国的主张宣布为非法，为美方采取更强硬的应对措施开辟了道路。比如透过制裁，还可能导向更多美国海军在南海继续行动。

中国外交部发言人赵立坚谴责美国此举，称其破坏地区和平与稳定，是不负责任的行为。

美国军方也在此时表示，一艘海军驱逐舰14日在南海南沙群岛附近自由航行。声明说提到:「这次航行自由行动维护了国际法认可的权利、自由和合法使用海洋的权利，挑战了中国、越南和台湾对无害通行的限制。」

这种行动近年来越来越常见。史迪威说，美国日渐强硬的立场意味着 「我们不再会说我们在这些海洋问题上是中立的」。

他说:「当(中国)钻井平台在越南或马来西亚水域安营扎寨时，我们会做出积极的声明。」

USA David Stillwell (picture-alliance/YonhapY)

美国负责东亚事务的助理国务卿史迪威表示，不排除以制裁来回应中国在南海上持续的扩张行动。

史迪威对黄岩岛（Scarborough Shoal）特别提出警告，该浅滩是北京和马尼拉声称距离菲律宾200公里（124英里）的一个战略突出点。中菲船只在多次对峙之后，目前实际的控制权在中国手上。

他说：「(中国）任何实际占领、收回黄岩岛或将其军事化的举动都是危险的举动......并将对（中国）与美国以及整个地区的关系产生持久而严重的后果」。

邹宗翰/张慈 (路透社、法新社)

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