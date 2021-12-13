美女如云！细数50年来的印度佳丽

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50年来，印度为全世界输送了不少“环球小姐”、“世界小姐”，最新的一位是2021年环球小姐桑杜。这些佳丽获胜后，等着她们的多是镁光灯下的职业生涯。
来自印度的桑杜（Harnaaz Sandhu）成为2021年环球小姐。这位21岁的女孩在以色列举行的第70届环球小姐选美大赛中夺冠。印度女孩上次赢得该头衔还是在2000年，当时宝莱坞女演员杜塔(Lara Datta)获得了环球小姐称号。
艾西瓦娅·雷（Aishwarya Rai）是1994年世界小姐选美大赛的冠军。她当时被媒体誉为世界上最漂亮的女人。如今，她已经成为了一名资深演员，同时为包括欧莱雅（Loreal）在内的许多世界知名品牌代言。艾西瓦娅·雷是加纳电影节红地毯上最受欢迎的嘉宾之一。
普莉雅卡·乔普拉（Priyanka Chopra）摘取了2000年世界小姐的桂冠。她也是第5名来自印度的获胜者。这个国家7年内为世界奉献了4名世界小姐。她从1999年世界小姐克塔-穆克伊（YUKTA MOOKHEY）手中接过了世界小姐的皇冠，而后者也有印度血统。这看上去像印度女性排队领奖，把皇冠传递于自己人之间。去年，乔普拉发布了她的第一张唱片，获得了巨大的成功。
季纳·阿曼（Zeenat Aman），这位曾经的印度小姐是第一个凭着自身性感魅力改变人们对宝莱坞印象的人。她喜欢出演大胆的角色，经常被批评“穿着暴露”。她为印度女人接受西方的服饰及独立生活态度铺垫了道路。
拉拉·杜塔（Lara Dutta）曾是环球小姐，后来和网球明星马赫什·布帕蒂（Mahesh Bhupathi）结婚，热衷慈善事业。照片上的她穿着蔬菜叶子样式的服装，鼓励人们素食，善待动物。
迪雅·米尔扎（Dia Mirza）为印度完成“帽子戏法”，赢得了2000年国际选美大赛。拉拉·杜塔赢得了当年的环球小姐，而普莉雅卡·乔普拉同年被选为世界小姐。
2001年环球小姐大赛亚军赛琳娜·杰特列(Celina Jaitley)2009年推出了印度的第一本同性恋杂志《孟买朋友》（Bombay Dost）。她支持废除印度刑法法典的第377条，该法条视同性恋为犯罪。
苏斯米塔·森（Sushmita Sen）是第一位摘取环球小姐佳冠的印度人，她也因此创造了历史。森支持印度女性领养孩子。如今她和两名养女生活在孟买。
许多宝莱坞明星都曾经是印度小姐大赛的冠军。该大赛为参与者打开了在宝莱坞一试身手的大门。许多选美明星如今都是著名演员，她们的电影获得了无数奖项。
2012年的印度小姐万尼亚·米什拉(Vanya Mishra)目前正攻读电气工程专业。在世界小姐大赛上，她表示自己的专业将使她能够让数千名儿童每天有饭吃。
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