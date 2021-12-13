美女如云！细数50年来的印度佳丽

为自己加冕

普莉雅卡·乔普拉（Priyanka Chopra）摘取了2000年世界小姐的桂冠。她也是第5名来自印度的获胜者。这个国家7年内为世界奉献了4名世界小姐。她从1999年世界小姐克塔-穆克伊（YUKTA MOOKHEY）手中接过了世界小姐的皇冠，而后者也有印度血统。这看上去像印度女性排队领奖，把皇冠传递于自己人之间。去年，乔普拉发布了她的第一张唱片，获得了巨大的成功。