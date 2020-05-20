美失业补助申请者攀升 特朗普拒二度锁国

(德国之声中文网) 自新冠疫情爆发以来，新冠病毒已经扩散到全球196个国家，有超过510万人感染。新冠病毒已夺走全世界33.2万人的性命，其中美国就有94702人死亡。

美国总统特朗普周四(5月21日)说，如果美国爆发第二波疫情，他也不会再度宣布锁国。他在密西根参访汽车制造工厂时说: 「我们会扑灭疫情大火，我们不会关闭美国。」

周四，美国劳动局表示，上周有超过240万人受到企业倒闭影响，向政府申请失业补助。申请者人数因此攀升到3860万人。

与此同时，特朗普与参议院多数党领袖麦康诺 (Mitch McConnell)正在研议要降低受疫情影响的失业补助，以鼓励美国人出去找工作。德州共和党参议员布拉迪(Kevin Brady)说，共和党和白宫正在形成共识，希望新冠疫情失业补助不会成为人们恢复就业的阻碍。

特朗普: 我很早就行动

《南华早报》报导，哥伦比亚大学研究者发现，如果美国在3月中旬提早一周开始实施社交距离，就可以拯救约3万5千人的性命。

研究团队用电脑套用许多不同的模型模拟过去情况。团队发现，如果美国政府早一周进行防疫措施，5月3日的70万名确诊病例当中，有61%病例可以免于染病，而6.5万名死亡病例中有55%能够保住性命。

研究团队表示，这个研究证明了过早解除封城的风险有多高。美国已经有50州在经济压力下纷纷解封，就连美国总统特朗普也鼓励各州解封，但是专家认为，现在政府仍然还需要继续宣导民众提高危机意识。

对于这个研究结果，美国总统特朗普在5月21日接受加拿大环球新闻 (Global News)采访时表示: 「我很早就行动，我比任何人以为的都还要早行动，我拒绝人们从中国过来，其他人都不想这么做。」特朗普说哥伦比亚大学非常「自由派」(liberal)，所以这份研究很可能只是用来打击他的政治手段。