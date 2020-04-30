 美失业率再创新高 特朗普：永无法完全战胜新冠病毒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2020

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时政风云

美失业率再创新高 特朗普：永无法完全战胜新冠病毒

新冠疫情持续对全球经济造成重创，尤其是以美国为首的欧美国家。美国周四公布的最新失业数字再创新高，过去六周内就有超过3000万美国人申请失业补助。欧元区也在2020年第一季创下25年来最大的缩减幅度。

USA Apartmenthäuser (AFP/J. Eisele)

(德国之声中文网) 美国周四 (4月30日) 公布的最新失业数据再创新高，自新冠疫情爆发以来，至少有3000万美国人申请失业补助。

专家认为，由於美国目前搜集失业资料不易，所以实际的经济情况恐怕比公开数据还来得更加严重。他们也预估，大量失业人口将会迫使各州探讨何时能解除封锁，重启商业活动。

美国政府的数据显示，过去一周有380万美国人因被裁员而申请失业补助，整体申请数更高达3000万。这也相当于每6个美国人就有一个人的工作受到疫情影响，申请失业补助。

经济学家预测，下周出炉的美国四月份失业率可能来到20%，而这将会是1930年经济大萧条以来从未出现过的数据。甚至有其他经济学家预估，美国自新冠疫情爆发以来，可能已失去了3400万个工作机会。

除了美国失业率屡创新高外，欧洲的经济也受到新冠疫情重创。数据显示，使用欧元的19个国家，整体经济在今年第一季缩减了3.8%，这是欧元区自25年前开始纪录相关数据以来，经济缩减程度最高的一次。

然而，该数据并非完整显示了欧盟的经济现况。第一季的数据只囊括了今年1月到3月，但是不少欧美国家是自3月才开始实行全面封锁，所以实际的经济现况可能比上述数据来的更加惨烈。

自新冠疫情爆发以来，目前全球已有超过330万人确诊、超过23万人丧命。其中，仍以欧美国家为受新冠疫情打击最严重的地区。美国周四新增了30825起确诊病例与2201起病亡案例，将累计的确诊与病亡人数提升至1095019与63856。欧洲目前则是已有超过130,000人丧命於新冠病毒。

美航空业受重创

除了失业人数创新高外，美国的航空业也面临前所未有的困境。周四公布的最新数据显示，美国航空与联合航空第一季的亏损高达40亿美元。而美国航空业四月的载客率与前一年比起来，少了95%。

美国航空的总裁帕克 (Doug Parker) 向美联社表示：「美国航空业从未面临过这麽严重的挑战。」由於各家航空过去几周都无法透过售票来制造营收，所以他们只好纷纷向信用市场或是联邦政府申请融资，期许度过眼前的难关。

此外，不少航空公司也减少航班，或要求员工放无薪假，甚至提早退休。美国航空总裁帕克説：「一年以後，我们公司的规模将比原先预期的小，因为我们必须缩小整个集团的规模。」

特朗普：美国将无法宣布完全战胜新冠病毒

USA Winterwetter Kältewelle in (picture-alliance/AP Photo/R. Soderlin)

除了失业人数创新高外，美国的航空业也面临前所未有的困境。周四公布的最新数据显示，美国航空与联合航空第一季的亏损高达40亿美元。而美国航空业四月的载客率与前一年比起来，少了95%。

在经济受到疫情严重打击的同时，美国总统特朗普周四 (4月30日) 在白宫的新冠例行记者会上表示，美国永远无法宣布「完全战胜」新冠病毒，因为太多人已丧命於这个病毒。然而他也强调，当疫情完全得到控制且美国商业活动重启时，他将对外宣布胜利。

虽然有超过6万名美国人丧命於新冠病毒，特朗普仍坚称美国的病亡率比不少国家都低。此外，他也大胆预测，目前受到严重冲击的美国经济，将在数月内快速恢复，并在2021年重返巅峰状态。

特朗普也说，他希望能在白宫及美国其他重要机关降半旗，来哀悼在新冠疫情中丧命的人。他说：「我希望新冠病毒消失，也希望我们能重振经济。我不希望人民之间需要保持6英尺的间隔，而我也希望美国能重返正常状态。我希望人民能去观赏各项运动赛事，而不用担心生病。」

杨威廉/张慈(综合报导)

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