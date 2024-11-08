美大选后 台经济部称将拟措施助台企撤中

台湾经济部长郭智辉表示，特朗普未来可能施行的高关税政策对于在中国设厂的台商影响较大，称将会尽快出台措施，协助台企撤出中国，降低特朗普政府关税政策对其产生的影响。

（德国之声中文网）台湾经济部长郭智辉周四（11月8日）指出，他认为特朗普上任之后的贸易政策对台湾影响不会太剧烈，但对在中国的台商会产生较大的影响。

过去四十年，台湾企业受益于较低的成本，在中国投资了数十亿美元。而即将在明年一月回归担任美国总统的特朗普在竞选期间曾多次谈及，未来将会对进口产品征收10%到20%的关税。对于中国制的产品，特朗普更威胁要征收高达60％的关税。

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特朗普当选或加速台商返台

郭智辉说，台湾政府已经做好准备，包括将尽快提出协助台企将生产基地从中国转出的措施，以降低美国可能实施的高关税政策冲击。他在立法院进行政策报告时表示：“经济部不是等着接招，我们对所有情况的变异随时掌握”。郭智辉也提到，特朗普当选有可能让在中国的台商加速回流台湾。

事实上在近几年来，由于中国经济低迷、国际政经情势等因素，不少台湾企业早已逐渐减少赴中投资，甚至将业务移出中国。根据台湾经济部今年初公布的数据显示，截止至2023年11月为止，台商对中国大陆（不含港澳）的年度投资额仅有29亿美元，较前一年减少了近34%，且仅占该年度台商海外投资总额的12%。

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新政策助力台企业出海

郭智辉也指出，在他今年五月上任后没多久就推动“境外关内”，准备把供应链带到海外，这也是因应方式之一。所谓“境外关内”即由政府主导，在外国设立园区供企业进驻、在当地生产商品，同时帮助台湾企业解决原料、人才、物流、关税等问题。

当被问到对于特朗普称“台湾抢走美国的芯片生意”的看法，郭智辉强调，“我们不是抢，而是在替美国人生产”。他认为，台湾和美国在半导体方面是互补的，台湾拥有完整的半导体供应链，而设计则是美国的强项。他也补充，台湾出口至美国的多为高科技产品，台积电也会持续在美国扩大投资，这些都是在帮助美国建立产业基础。

（路透社、联合报、中央社等）

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