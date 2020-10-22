美大选前最终辩论 双方互控对方「贪污史」

(德国之声中文网) 美国总统特朗普与民主党总统候选人拜登10月22日晚间举行了美国总统大选前最後一场辩论会。双方在辩论中互相指责对方贪污，并针对新冠疫情展开激烈争辩。各界将选前最後一次辩论视为特朗普扭转选情的最後机会。

法新社报导，或许最让各界意外的是，最後一场总统辩论与上个月举行的第一场辩论比起来「礼貌许多」。特朗普在上个月的辩论中，花大部分的时间试图打乱拜登的发言。这回，特朗普在辩论中以「乔」称呼拜登，甚至对主持辩论的NBC新闻记者威尔克 (Krsiten Welker) 说：「目前为止，我非常尊重妳主持这场辩论的方式。」

辩论一开始，拜登与特朗普互相指控对方贪污。特朗普不断称拜登的儿子亨特·拜登 (Hunter Biden) 在拜登出任副总统的期间，於中国与乌克兰都有贪污纪录。特朗普在辩论中不断聚焦亨特·拜登的贪污传闻，强调他面临许多严重的指控。他甚至对拜登说：「我认为你欠美国人民一个解释。」

拜登在发言时也试图反击，强调至今调查从未找出他们一家有做错什麽事，并说自己从未透过外国公司赚得一毛钱。他说，特朗普反而才需要面对各界的诸多质疑，包括他在中国开设的银行帐户，以及他迟迟未公开自己的缴税记录。

拜登在辩论中聚焦《纽约时报》日前报导特朗普近年来最多只缴了750美元的所得税。拜登说：「美国人民知道的是你已欠税多时，或是你只缴了非常低的税。」

聚焦美国新冠疫情

法新社分析，拜登在这场辩论中最有效的武器是不断批评特朗普政府处理新冠疫情的方式。他在周四晚间的辩论一开始便提到目前已有22万美国人因染上新冠病毒丧命。他也警告，今年美国恐面临一个相当「黑暗」的冬天。

拜登说：「22万美国人因新冠病毒丧命。如果你今晚不想听我说的别的东西，那就仔细听清楚这一点。任何一个造成美国失去这麽多生命的人都不应该续任美国总统。」

特朗普本月初因染上新冠病毒而休养了一段时日，但他在周四的辩论中强调专家称他已「免疫」。他在辩论中极力捍卫他让美国数个城市解除封锁的决定。然而，之前当特朗普呼吁各州尽快解封时，多数医学专家仍警告美国应该审慎考虑解封时机。



特朗普在辩论中再次强调疫情受控：「美国正在从疫情中复苏，美国的新冠疫情也正在消失当中。美国即将有新冠疫苗，我们的新冠疫苗已准备就绪。未来数周我们便会对外公告新冠疫苗的相关资讯。」

然而，法新社报导指出，近期美国各地的新冠疫情又有再次升高的迹象。美国昆尼皮亚克大学周四公布的一项民调显示，美国每十人当中便有六人认为美国的新冠疫情已失控。

拜登批特朗普与金正恩的交情

特朗普与朝鲜领导人金正恩的交情也成为辩论话题之一。特朗普表示他在任内维持朝鲜半岛的和平，但拜登与奥巴马却在朝鲜半岛的议题上，留给他一个「烂摊子」，以及随时可能爆发核武战争的危险。



不过拜登却抨击特朗普对待金正恩的方式，他说：「他常常向我们提到他的好朋友，但这个好朋友是个暴徒。他的作法就像是我们在希特勒入侵欧洲之前，称我们与他有良好交情。拜托好吗！」

拜登批特朗普「最种族歧视」

两人也针对美国的健保丶中国政策与持续了数月的反种族歧视示威行动展开辩论。拜登指控特朗普是美国史上「最种族歧视」的总统。他说：「特朗普不断为每个种族歧视的事件火上加油，他的行为就像是拿着一个号角大小的狗哨。」

特朗普则是批评拜登1994年一同主导了一项治理犯罪的法案，称该法案增加了少数民族被关押的比例。特朗普甚至说除了林肯之外，他为非裔美国人所做的事，比其他任何一个总统还多。

南辕北辙的健保政策

特朗普与拜登两人在健保政策上，也提出了全然不同的政策走向。拜登批评特朗普试图说服美国最高法院判奥巴马时期通过的《平价医保法》无效。拜登说：「美国人应该享有负担得起的健保，就这麽简单。」

特朗普则说他希望用「更好的」健保政策取代《平价医保法》，并称他的健保政策会提供美国人民相同等级的保障。然而，路透社分析，虽然特朗普称他要提出一个更好的健保政策，但过去几年他的政府却未提出任何全面性的健保政策。

专家认为，两位候选人明显从第一场辩论中学到了一些重要的课题。法新社写到，两位候选人在第一场辩论中互相指骂的状况广受外界抨击，这场辩论中双方明显较为克制。美国密西根大学的总统辩论专家克尔 (Aaron Kall) 向法新社表示：「目前距离总统大选仅剩12天，我认为这场辩论的表现很难根本的改变这场选举的走向。」

法新社估计有4500万美国人会透过邮寄选票的方式进行投票，许多民调也显示多数美国选民已决定好要支持哪位候选人。目前多数民调显示拜登维持稳定幅度的领先，其中美国昆尼皮亚克大学的民调显示拜登以51%的支持率领先特朗普的41%得票率。

杨威廉/张慈 (法新社、路透社)

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