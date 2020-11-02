美大选前一日 候选人决战摇摆州

(德国之声中文网) 美国总统特朗普与民主党总统候选人拜登11月2日继续在多州举行造势活动，双方团队也准备应对各种选举结果延后出炉的可能性。

根据路透社报导，特朗普持续抨击邮寄选票的可信度，并称如果有部分州在11月3日过後仍在计算选票，他将派律师介入。特朗普11月2日在宾州出席一场造势活动时也警告，如果该州在选後三天还没计算完邮寄选票的话，将会是一个很危险的情况。他的竞选团队副主任克拉克 (Justin Clark) 也说，如果民主党意图延长各州收到与计算选票的期限，他们将想办法阻止这种情况发生。

此前，美国最高法院同意让宾州与北卡罗来纳州延长3天接收不在籍投票的邮寄选票。由於这两州都被视为重要的「摇摆州」，所以外界认为最高法院这项判决对共和党不利。

拜登竞选团队的经理迪伦 (Jennifer O’Malley Dillon) 周一提醒记者，每逢大选，各州往往在选举之夜过后都需要时间来计票。 她说：「任何情况下，特朗普都不可能在选举之夜赢得大选。」

美国前总统奥巴马在出席佛罗里达州一场造势活动时，批评特朗普扬言要阻止各州算完选票的行为是不民主的表现。他告诉群众：「那是独裁者才会做的事。如果你相信民主，你便会希望每张选票都被计算进去。」

美国在新冠疫情之下，出现很多与是否调整投票规定的诉讼。民主党与共和党都聘请大量律师，准备好应对大选後出现的突发状况。本周一，德州最高法院驳回共和党发起的诉讼，判定超过12万选名透过「得来速」的方式投下的选票，并非无效。

造势活动如火如荼

特朗普跟2016年时一样，预计将密西根州的大急流城作为造势活动的最後一站。另一方面，拜登则是将造势活动集中在2016年特朗普获胜的州。他周一大部分时间都与副总统候选人哈里斯在宾州造势。选举当天，拜登预计会在他的儿时故乡斯克兰顿与费城参与选举相关活动。

特朗普在选战进入倒数阶段之际，除了预测自己将胜选外，也不断批评拜登提出抑制新冠病毒传播的方法。他在宾州的造势活动中说：「如果你投给拜登一票，你便等於投一票给封锁丶痛苦与被解雇的命运。」

另一方面，拜登在宾州另一场造势活动中，告诉支持者美国的未来掌握在他们手中。他说：「当美国人投下选票时，美国人的心声便能被听见。当美国人的心声被听见时，他们会大声且清楚的说：『是时候让特朗普打包回家了。』」

「对选情感到忐忑」

不少民主党支持者告诉路透社，他们都很担忧选举结果，因为他们曾在2016年预期特朗普会落败，但最後他却胜选。41岁的医学院行政人员卡多索 (Patti Cadoso) 说：「老实讲，我有点担心。」

特朗普11月2日除了造访北卡罗来纳州与宾州外，也在威斯康星州与密西根州停留。2016年，特朗普在这四个州都取得胜利，不过现在民调显示拜登可能在今年赢得这些州。虽然美国现在新冠疫情严重，但参与特朗普造势活动的大批民众，仍有不少人排斥戴口罩或保持社交距离。

民主党候选人拜登周一则是选择在宾州与俄亥俄州举行规模较小的造势活动。路透社最新的美国大选民调显示，拜登在佛罗里达州以4个百分点领先特朗普。此外，目前已有9840万美国人提早投票，这个数字等於2016年参与选举总人数的71%。

在9840万张提早投下的选票中，有6000万张是邮寄选票。在部分州，这些票可能要到好几周甚至好几个月之后才会被正式计算到。这代表，美国很可能不会在终止投票後的几个小时内宣布总统当选者。包含宾州与威斯康星州等地方都会等到选举当日才开始计算邮寄选票，这可能会延後选举的时程。

各地严防骚动

推特11月2日也宣布，如果在各州选举官员或是国家级的新闻机构报导选举结果前，有任何推文提早「宣布」选举结果，他们将在那些推文底下加注警语。此外，华府丶纽约丶北卡罗来纳州等地的店家，为了预防突发性的骚动，也在店面加装了防护性的板钉。美国有八个州的总检察长周一警告，他们不会接受任何人威胁选民。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)

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