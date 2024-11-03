美大选倒数 中国军机再越台海中线

美大选倒数 中国军机再越台海中线2024年11月3日
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（德国之声中文网）台湾国防部周日(11月3日)表示，自当天上午9时起，陆续侦获中共歼-16、轰-6、空警-500及无人机等各型主、辅战机计37架次出海活动。台国防部指出，“其中35架次逾越中线及其延伸线，经我西南、南部及东南空域赴西太平洋从事‘远海长航’训练”。
台湾军方称，对于此情况已“运用联合情监侦手段严密掌握，并检派任务机、舰及岸置飞弹系统适切应处。”就在稍早，台湾国防部的另一篇声明指出，自11月2日上午6时至3日上午6时侦获了解放军机27架次、船舰9艘。
路透社报导写道，中国国防部没有回应该社就这些任务发表评论的请求。
敏感时刻
中国此次频繁出动军机、军舰于台湾周边活动，正值美国总统大选登场前夕的敏感时间点。根据《台湾关系法》等法律，美国有义务向台湾提供包含出售武器等自卫手段。上个月，拜登政府宣布一项价值约20亿美元的新军售案激怒了北京，抨击美国“严重破坏中美关系”。
北京还曾多次批评今年5月上任的台湾总统赖清德，称他是一个“分裂主义者”。赖清德多次提出与北京会谈，但遭到拒绝。
今年10月10日，赖清德于双十国庆典礼演说中重申，中华民国及中华人民共和国“互不隶属”，且中国“无权代表台湾”。接着在四天后，中国举行了包围台湾的大型军演“联合利剑-2024B”。中国解放军称这是“对‘台独’分裂势力谋‘独’行径的强力震慑，是捍卫国家主权、维护国家统一的正当必要行动。”
（路透社、中央社等）
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