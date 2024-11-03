美大选倒数 中国军机再越台海中线

美国大选前夕的敏感时间点，中国解放军连续派出军机、军舰于台湾周边活动。

（德国之声中文网）台湾国防部周日(11月3日)表示，自当天上午9时起，陆续侦获中共歼-16、轰-6、空警-500及无人机等各型主、辅战机计37架次出海活动。台国防部指出，“其中35架次逾越中线及其延伸线，经我西南、南部及东南空域赴西太平洋从事‘远海长航’训练”。

台湾军方称，对于此情况已“运用联合情监侦手段严密掌握，并检派任务机、舰及岸置飞弹系统适切应处。”就在稍早，台湾国防部的另一篇声明指出，自11月2日上午6时至3日上午6时侦获了解放军机27架次、船舰9艘。

路透社报导写道，中国国防部没有回应该社就这些任务发表评论的请求。

中国再度发动环台军演 台湾人怎么看？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

敏感时刻

中国此次频繁出动军机、军舰于台湾周边活动，正值美国总统大选登场前夕的敏感时间点。根据《台湾关系法》等法律，美国有义务向台湾提供包含出售武器等自卫手段。上个月，拜登政府宣布一项价值约20亿美元的新军售案激怒了北京，抨击美国“严重破坏中美关系”。

北京还曾多次批评今年5月上任的台湾总统赖清德，称他是一个“分裂主义者”。赖清德多次提出与北京会谈，但遭到拒绝。

今年10月10日，赖清德于双十国庆典礼演说中重申，中华民国及中华人民共和国“互不隶属”，且中国“无权代表台湾”。接着在四天后，中国举行了包围台湾的大型军演“联合利剑-2024B”。中国解放军称这是“对‘台独’分裂势力谋‘独’行径的强力震慑，是捍卫国家主权、维护国家统一的正当必要行动。”

赖清德国庆演说：盼中国和台湾一起承担国际责任，维护区域安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、中央社等）

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