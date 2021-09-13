美大学邀华人教授返校 "中国行动计划"再受挫

（德国之声中文网）美国田纳西州地方媒体《诺克斯维尔新闻哨兵报》报道称，在10月14日的一封信中，田纳西大学诺克斯维尔分校提出恢复胡安明的教职，向他提供一份终身教授的工作，同时补发工资，提供部分律师费。此外，校方还提出给予胡安明三年20万美元的研究经费，用于重建其研究项目。校方也表示，支持拥有加拿大国籍的胡安明获得美国工作签证。

胡安明2020年2月被捕，被指控犯有电信欺诈和进行虚假陈述。在陪审团6月无法达成一致陷入僵局后，法官宣布审判无效。检方曾提交一份通知，表示打算重启此案，但法官在上月宣布胡安明无罪。

"中国行动计划"的一部分

胡安明案被看作是前特朗普政府下"中国行动计划"的一部分（China Initiative），旨在防止美国科技被中国盗窃，反制中国的情报活动。不过该计划被指在执行时成为一项针对在美亚裔的种族定性政策。今年9月中旬，美国斯坦福大学177名教授、学者联名签署一封公开信，要求美司法部终止执行歧视性的"中国行动计划"。

胡安明案也得到中国媒体的广泛关注，其相关新闻得到中国媒体第一时间的转发和报道。

华裔教授胡安明出生在中国，早年赴加拿大深造后加入加拿大国籍。据中国媒体报道，他是国际知名焊接技术专家、 著名的纳米技术专家 。

法官裁定胡安明无罪

据美联社报道，胡安明于2013年开始在田纳西大学诺克斯维尔分校工作，后来受另一位教授邀请来帮助申请NASA的研究基金。那次的经费申请没有成功，但后来的两次申请成功了。美国2012年的一项法律禁止NASA与中国、中国公司合作。美国政府表示，该禁令也包含中国大学，而胡安明除了在田纳西大学任职外，也曾在北京工业大学任教。

检方此前试图表明，在申请NASA经费时胡安明故意隐瞒了他在中国大学的职位。胡的律师洛莫纳科（Philip Lomonaco）则在审判中申辩，胡安明认为他无需在披露表上列出其暑期兼职工作，表示田纳西大学方面也无人告知他这一点。这位律师在本月早些时候告诉《诺克斯维尔新闻哨兵报》，胡安明希望回到之前的工作岗位上。

美国田纳西州一位联邦法官9月宣布胡安明无罪。法官裁定，即便假设胡有意隐瞒他与中国大学的关系，也没有证据表示胡有意损害NASA的利益。法官还指出，胡安明进行了NASA资助的研究，没有证据显示胡从中方拿了任何钱，也没有证据显示他曾让中国的任何人参与这些项目。此外，法官也指出，NASA对经费限制的表述并不清晰。

美司法部被指不当针对中国学者

《华尔街日报》9月10日报道此案时指出，美国法官的这一判决展现了美国联邦机构在试图监督科学合作方面面临的挑战。美国政府称这类科学合作正提高中国的竞争力。而美司法部近来面临越来越多批评，被指不当针对中国学者。近几个月来，已有几起与胡安明案类似的诉讼受阻。

今年7月，美国检方撤销了对五名被控隐瞒与中国军方关系的访问学者的诉讼（唐娟案）。该案也是美国司法部"中国行动计划"的一部分。

同样在"中国行动计划"中被捕的还包括麻省理工学院机械工程教授陈刚。这位著名学者在2021年1月被美国联邦调查局逮捕，他也被指控隐瞒与中国的关系。陈刚被捕后，其在麻省理工的同仁和学术界公开抗议，认为检方行为不当。

针对陈刚案，彭博社在1月27日的一篇评论文章中写道，"自从纳粹让欧洲最伟大的学者们走上流亡之路后，美国的科学就通过吸引海外顶尖人才而蓬勃发展"，评论称，美国现在扮演起威权者的角色、高调刑事起诉学者的行为"非常愚蠢"。

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