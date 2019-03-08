美大使点名中缅 打压宗教自由二十年

(德国之声中文网) 各界引颈期盼的2019印太地区宗教自由论坛在台北福华饭店揭开序幕，台湾总统蔡英文也到场致词。 她在简短的演说中表示，宗教自由在过去几十年已成为台湾民主生活的方式之一，而身为一个移民社会，台湾人也学着如何接受来自世界各地的人。

而在提到近年来發生于世界各地的宗教打压事件，蔡英文强调台湾人民了解权利被夺去是什么感受。也因如此，台湾人选择与宗教信仰被打压的弱势者站在一起。 她提到﹕「为了支持因争取信仰宗教权利而被极权政府打压的人，我们决定与其他理念相同的国家合作，创造一个没有迫害或流亡的环境。历史已多次验证，当更多人自由地活着时，国家也会更稳定且和平。」

此次代表美国出席论坛的美国国际宗教自由无任所大使布朗巴克 (Sam Brownback) 在演说中也提到，目前世界许多地方宗教自由都受限的情况下，在全球推动宗教自由是美国政府外交政策的首要目标之一。

其中，他特别点名缅甸跟中国为两个自1999年以来，被美国政府认为有系统地打击宗教自由的国家。他说﹕「就如同我上周在香港的演说中提到的，中国政府为何要惧怕阅读圣经或替孩子取伊斯兰教名字的中国人民呢？强大的中国不应该惧怕有坚定宗教信仰的人民，而是该保护这些人民的信仰宗教权利。 」

在回应德国之声的提问时，布朗巴克表示虽然中国宪法中明文保障宗教自由，但中国政府依然在国内系统性地迫害宗教人士。他说如果中国政府绝对全面打压宗教自由，那它们注定会失败。他强调﹕「打压宗教自由是违反它们自己的宪法及联合国人权宣言的作法。同时，美国政府也呼吁各国政府与人民在发现任何打压宗教自由的情况时，要挺身而出，阻止这样的情形发生。」

驳斥中国指控

除了本周一至三在台湾出席宗教自由论坛外，布朗巴克上周五也在香港外国记者会 (Hong Kong FCC) 针对中国的宗教自由发表演说。他当时表示，中国政府必须听到自己人民要求宗教自由的呼声，并采取行动纠正自己的错误。他在演说中提到﹕「有一天宗教自由的大门将在中国敞开，而宗教迫害的铁幕将倒塌。中国政府现在站在历史错误的一边。」

中国外交部周六 (3月9日) 出面抨击布朗巴克，形容他的演说已构成对中国宗教法律的诽谤，并已向美国驻香港领事馆表达抗议。布朗巴克在台北被问到如何看待中国的批评时表示，如果中国认为美国的批评不当，他想反问中国政府为何不能坦然回应国际社会的质疑。他说﹕「中国对宗教的打压虽然已持续几十年，但我认为近年来情况有恶化的趋势。在我看来，目前中国的宗教政策已不是由中国政府所管，而是被中国共产党掌控。」

布朗巴克强调，在中国持续对台湾施压的前提下，加强美台双边合作最好的方式，便是向国际社会展示台湾如何在保障宗教自由的同時，依然让政府保持正常运作。他不理解中国政府为何要将宗教视为威胁，因为在他眼中，宗教自由是公民社会的基础。 他呼吁各国政府跟隨美国的脚步，透过举办宗教自由论坛将政府与非政府组织结合在一起，共同商讨如何保障宗教自由。