 美大使：德国经济部长“侮辱百万美国人”

（德国之声中文网）美国驻德国大使格雷内尔（Richard Grenell）再次向德国政府发难，这回是因为华为。在德国建造5G网络的项目里是否使用中国企业华为的产品，是德国目前争议很大的话题，而在德美之间，这个话题的分量已超过军费议题：特朗普政府一直在指责德国的军费太少，应提高到北约规定的国民生产总值的2%的比例，而德国的这个比例在2018年约是1.35%。

本周一（11月25日），格雷内尔发布一份声明指出，“德国政府高官最近将美国与中国共产党相提并论的有关言论，是对数千维护德国安全的美国官兵的侮辱，也是对致力于加强西方联盟而奋斗的数百万美国人的侮辱。”

格雷内尔的火气是冲着周日晚德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier ）在Anne Will政治脱口秀上的一番言论。在谈到数据的安全性时，阿尔特迈尔说，美国国安局窃听德国政要的丑闻曝光后，“德国也并没有抵制美国”。“美国也要求它们的公司，藉由反恐的需要，交出指定的信息。”而美国担心的恰恰是中国企业把信息转交给其政府，出于这个原因，排除华为参加5G建设。

美国大使在声明中没有直接点出阿尔特迈尔的名字，而是称“政府高官”。声明还指出，受到侮辱的还包括中国国内数以百万计的被剥夺了自由基本权利、并受到关押的公民。声明呼吁，美国和德国应该在鉴别威胁方面展开合作，以保护民主的根基。

“中美之间没有道德可比性，所有声称可以比较两国道德的做法，都不仅是在无视历史，同时也将不可避免重复历史。”

德国联邦经济部长阿尔特迈尔

德国另一个执政党社民党外交政策专家施密德（Nils Schmid）也认为阿尔特迈尔的发言是错误的。他评论这位联邦经济部长的发言，“错判中国不是法治国家，因此不受独立法院的监督，而美国是法治国家这一事实。”他对《世界报》表示，中国情报机构获取“我们的数据”的途径跟美国相比是截然不同的。

他还说，在中国，公司有义务遵守现有的法律规定，向国家情报部门提交数据。因此，德国5G网建设有华为的参与是“不可接受的”。

阿尔特迈尔周二表示不收回在脱口秀上的观点，他在《图片报》反驳说，“我从未在任何一个时刻，将美国的政治制度同中国的政治制度互相比喻”，“对我而言十分清楚的是，对于敏感数据，我们需要最高的安全标准，而无论这些产品从哪里来。”

德国主要执政党基民盟周末在莱比锡举行的党代会上做出决议，不排除华为参与德国的5G建设。这项决议得到大多数与会代表同意，内容写道，参加建设的只能是可以信赖的设备供应商，他们必须满足明确定义的安全条件，其中包括，必须排除外国对德国的5G基础设施施加影响。而这一切必须经得起复核。

