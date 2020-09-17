美大使会晤台湾代表 挺台参与联合国事务

（德国之声中文网）美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）周三与驻纽约台北经济文化办事处处长李光章共进午餐，并称之为“历史性”会面，也象征着特朗普政府进一步强化美台关系。两人在曼哈顿东区的一家露天餐厅会面。

美联社报道，克拉夫特表示：“我按照总统的意思做正确的事情，我觉得他在寻求加强并深化与台湾的双边关系，而我希望能代表政府继续这样做。”

李光章至今年七月担任台湾外交部主任秘书，后接任驻纽约台北经济文化办事处处长。克拉夫特对美联社表示，她接受了同李光章共进午餐的邀请。克拉夫特说：“这是东道国欢迎他到纽约的好方式，听他聊自己的家人和经验，以及他对华人的尊重和钦佩”。两人还谈及台湾能提供给世界的技术创新。

今年五月，特拉夫特曾经在推特上转发了美国驻联合国常任代表团的一则推文，表达对台湾加入联合国的支持。该则推特写道:“阻挠台湾涉足联合国，不仅是对骄傲的台湾人民，也是对联合国原则的一种冒犯”。

克拉夫特表示，2400万台湾人民的声音“需要被听见，而他们正被北京边缘化”。“这真的令人遗憾，因为他们应该如其他人一样参与联合国事务。”她认为，美国如果不为台湾挺身对抗中国，谁会挺身而出？不只台湾，还有香港和其他地方呢？” 美联社引述克拉夫特称，她和李光章“讨论了如何更好地帮助台湾参与联合国的不同方法”。

美国驻联合国大使克拉夫特周三与驻纽约台北经济文化办事处处长李光章餐叙

美国总统特朗普曾经质问世界卫生组织，为何忽视台湾在12月发出的新冠病毒可能人传人的警告邮件。特拉夫特对此表示：“很显然我们真的在努力推动他们重返联合国，或在世界卫生大会中发挥作用。”

李光章则形容克拉夫特是“出色的外交官”。他对美联社表示：“台湾和美国拥有民主、人权和法治的共同价值观。我们可以成为很好的伙伴。”特拉夫特认为，“下一步是表现出支持……让他（李光章）知道美国感激他们所有的贡献。”

“他们能给世界的太多，而且无私地分享最佳经验。他们重视台湾与中国人民的关系。他们在乎—对我而言这代表了很多意义。”

特拉夫特强调，美国和台湾拥有推动民主的共同目标，她也期待未来能与台湾总统蔡英文会面。

台湾外交部发言人欧江安周四对克拉夫特与李光章餐叙做出回应表示：“台美双方近来互动频密友好，我们感谢美方持续以行动支持台湾的国际参与，我国也乐见与美国及理念相近国家携手合作，我们会秉持专业、务实、有贡献的原则，持续争取台湾更宽广的国际空间。”

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