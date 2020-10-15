美外交官遭不明攻击案 国务院展开调查

(德国之声中文网) 周三(10月21日)，美国国务卿蓬佩奥回应最近美国外交官遭到不明攻击脑部受损的新闻，表示美国政府已经展开调查，必将追究责任。

从2016年底开始，驻点古巴哈瓦那的美国外交官开始自称受到高频音讯干扰，出现耳鸣症状。作为回应，美国总统特朗普决定撤回一半驻地外交官、发出旅行警告、驱逐古巴驻美外交官。

《纽约时报》周二(10月20日)刊登报导指出，2018年美国驻广州外交官也碰到同样情况。一名外交官伦齐(Mark Lenzi)和妻子有轻微头痛、睡眠障碍。孩子则是在睡梦中流鼻血醒来。伦齐本人甚至出现突发性失忆症状。当时数十名外交官家庭都遇到同样情况，事件升高成外交谜团，引发可能是高科技秘密武器和外国攻击的猜测。

但是美国国务院的应对方法却相对柔和: 虽然蓬佩奥称驻广州外交官的症状与驻古巴外交官「几乎一模一样」，却在撤回数十名联邦雇员及其家眷后，又称他们只是「健康问题」，要求这些官员使用病假、无薪假养病，而非古巴外交官使用公假养病。报导指出，国务院最后甚至没有开启调查。

《纽约时报》还报导，美国中情局(CIA)干员在俄罗斯莫斯科执行秘密任务时也受到削弱精神的头疼所苦。这位干员当时48岁，在旅馆房间里严重晕眩，最后恶化成长期偏头疼，病情迫使他辞职。还有几位未公开的中情局干员也有相同遭遇。

美国一批外交官在2017年9月离开古巴大使馆

报导指出，一些中情局资深的俄罗斯专家、国务院官员和非政府管辖的科学家都表示，考虑到俄罗斯过去造成脑部伤害的武器的经历以及其在古巴和中国进行行动可能获得的政治利益，他们怀疑背后可能是俄罗斯在多个城市进行非传统的攻击。

蓬佩奥在回应中捍卫政府立场，称过去三年多来美国投入许多资源调查攻击事件，对于那些批评政府因政治意图刻意疏于回应的意见，蓬佩奥说特朗普虽然渴望找出一个理由终结奥巴马时期对俄罗斯或中国的姑息政策，而不是刻意与俄罗斯或中国作对。

蓬佩奥在被指派为国务卿之前，曾经是中情局局长。他说他个人十分努力与外交官保持联系，确认他们健康安全。

《纽约时报》报导，2019年1月，科学家分析声波攻击的录音带之后指出，录音中刺耳声音的频率与野外蟋蟀的唧唧声一致。古巴政府否认涉入这些离奇攻击事件，甚至反问道，古巴才刚主张重建对美外交关系，何来动机投资重金用高科技攻击美国官员?

张慈/杨威廉 (法新社、纽约时报)

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