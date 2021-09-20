 美墨边境：骑警驱赶难民引众怒  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2021

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时政风云

美墨边境：骑警驱赶难民引众怒 

美国警察在美墨边境骑马驱赶海地移民的照片引起舆论哗然，政府部长表示将进行调查。同时美国宣布大幅提高接收难民的名额。

USA Mexiko Grenze l US-Zoll- und Grenzschutz versuchen Migranten abzufangen

骑马驱赶难民的警察

（德国之声中文网）边境警察骑着马驱赶黑人的照片和视频在美国国内引发了不安和愤怒。拜登总统的发言人普萨基（Jen Psaki）周一表示，这些照片看起来十分“可怖” ，虽然她不清楚事情的背景，但她无法想象在何种情况下这样的行径是恰当的。 

 “我想，没有人会在看到这些照片后觉得这是适当或可以接受的”，普萨基说。正在边境地区视察的美国国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）宣布，将对此事件展开调查。 

有关照片和视频是法新社摄影记者拉切（Paul Ratje）在德克萨斯州与墨西哥交界城市德尔里约（Del Rio）拍摄的。画面上可以看到骑马的警察驱赶黑人移民。一张照片上，一名警察从马背上俯身牢牢抓住一名黑人的T恤衫，另一些照片上，警察看起来在挥舞马鞭威慑。 

拉切说，边境警察试图阻止难民越过界河进入美国领土。他说： “一些人开始奔跑，试图绕过骑警的阻截”。拉切拍下了照片和视频后，情况得到缓和。 

Mexiko Ciudad Acuna | Migration an der Grenze zwischen Mexiko und USA

非法越境者被被赶回墨西哥一侧

国土安全部长马约卡斯说，当地的情况“极富挑战、令人痛心”，但他也为边境警察做了辩护，称人们在照片上看到的并非鞭子，而是缰绳。 

他还说，很多海地人得到错误信息，以为边境是开放的，他们可能获得暂时的难民身份，“我们一再重申，边境不是开放的，人们不应该踏上危险的旅途，非法入境美国的人，将被遣返。” 

USA | Grenzbücke nach Mexiko in Del Rio

大桥下的营地

在德尔里约，上万名以海地国籍为主的移民滞留在格兰德河（Rio Grande）桥下的临时营地，美国边境官员上周末遣返了其中3千多人，第一架遣返班机于19日在海地首都太子港降落。 

周一，美国国务院宣布，在于10月开始的下一财政年度将接收125000名难民，比上一年增加一倍。国务院称，鉴于“全球各地的人道危机”，美国有必要扩大有序接收难民的规模。

 

（法新社、德新社） 

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