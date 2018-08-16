 美墨贸易谈判将成 NAFTA修订在望 | 经济纵横 | DW | 27.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

美墨贸易谈判将成 NAFTA修订在望

根据墨西哥经济部长的说法，美墨间的《北美自由贸易协定》修改谈判即将完成。但是加拿大加入后，三方还会继续谈到九月。

USA | Wilbur Ross und Ildefonso Guajardo in Washington (picture-alliance/dpa/NOTIMEX/R. Barrera)

墨西哥经济部长瓜哈尔多(图右)一个多月来不断往来华府与美国代表进行贸易谈判。图左为美国商务部长罗斯。

(德国之声中文网) 墨西哥经济部长瓜哈尔多（Ildefonso Guajardo）週日(8/26)表示，墨西哥和美国为修改北美自由贸易协定（NAFTA）而进行的谈判，「再数小时」双方就能化解歧见，达成协议。

他在与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）会谈后表示，「我们就快完成谈判了。」

不过瓜哈尔多稍后表示，现在尚无法宣布谈判胜利。墨西哥和美国的谈判将在华府持续进行。

瓜哈尔多也表示，加拿大重新加入谈判至少要耗时一週。要达成最终协议至少要等到9月。

根据产业界的消息，双方针对墨西哥输美汽车的待遇将达成协议，若一辆墨国製汽车有75%零件是在北美製造，就能零关税准入美国市场，比率高于现行的62.5%。

美国总统特朗普昨天已发推文暗示，美国与墨西哥即将敲定贸易协议。他说:「墨西哥新旧政府的好人都一起协助......一项大的贸易协定就要谈成了!」

特朗普上任後就表示要针对这个1994年签署的协定重新谈判。他曾说这是美国签署过最糟糕的贸易协定，让美国大量失去工作机会。

Infografik wichtige Handelsabkommen weltweit EN

世界上几个重大的贸易协定。深蓝色为北美自由贸易协定。浅蓝为欧盟。黄色为非洲自由贸易区。红色是东南亚国协自由贸易区。

夏立民/罗法 (路透社等)

DW.COM

白宫擬开徵新关税 美逼盟国上谈判桌

中美「贸易战」未歇，美国接连进行了几项贸易调查。若商务部认定影响国安并建议总统开徵关税，势必又将引起新的一波贸易争端。 (19.07.2018)  

相关内容

Präsident Donald Trump Merchandising

评论：自由贸易和坏朋友 23.03.2018

事情所涉绝不仅是惩罚性关税。构成核心的是这一问题：世界各国未来如何相互对待？是自顾自还是寻求共识？德国之声记者Henrik Böhme提醒人们注意，全球化反对者正来势汹汹。

Buenos Aires G20 Finanzminister + Zentralbanken Treffen

G20财长会后无共识 全球贸易裂痕难补 23.07.2018

为期2天的G20财长会週日结束后，针对如何解决美国关税措施等多重争议未达成共识。全球金融领导人只能呼吁加强对话，以防止贸易和地缘政治紧张局势损害经济增长。

Symbolbild Handelskrieg USA und EU

白宫擬开徵新关税 美逼盟国上谈判桌 19.07.2018

中美「贸易战」未歇，美国接连进行了几项贸易调查。若商务部认定影响国安并建议总统开徵关税，势必又将引起新的一波贸易争端。

Sigmund Jähn, DDR-Kosmonaut | Unterschrift Landungskapsel Kasachstan (picture-alliance/dpa/Tass/Psuhkaryov)

西格蒙德·亚恩 ——进入太空的第一个德国人

40年前的8月26日，来自前东德萨克森州的西格蒙德·亚恩成为飞往太空的第一个德国人。在当时的东德，这是一件了不起的事件。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 