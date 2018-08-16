美墨贸易谈判将成 NAFTA修订在望

(德国之声中文网) 墨西哥经济部长瓜哈尔多（Ildefonso Guajardo）週日(8/26)表示，墨西哥和美国为修改北美自由贸易协定（NAFTA）而进行的谈判，「再数小时」双方就能化解歧见，达成协议。

他在与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）会谈后表示，「我们就快完成谈判了。」

不过瓜哈尔多稍后表示，现在尚无法宣布谈判胜利。墨西哥和美国的谈判将在华府持续进行。

瓜哈尔多也表示，加拿大重新加入谈判至少要耗时一週。要达成最终协议至少要等到9月。

根据产业界的消息，双方针对墨西哥输美汽车的待遇将达成协议，若一辆墨国製汽车有75%零件是在北美製造，就能零关税准入美国市场，比率高于现行的62.5%。

美国总统特朗普昨天已发推文暗示，美国与墨西哥即将敲定贸易协议。他说:「墨西哥新旧政府的好人都一起协助......一项大的贸易协定就要谈成了!」

特朗普上任後就表示要针对这个1994年签署的协定重新谈判。他曾说这是美国签署过最糟糕的贸易协定，让美国大量失去工作机会。

世界上几个重大的贸易协定。深蓝色为北美自由贸易协定。浅蓝为欧盟。黄色为非洲自由贸易区。红色是东南亚国协自由贸易区。

夏立民/罗法 (路透社等)