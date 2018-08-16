美墨谈妥北美协定 加拿大进退两难

(德国之声中文网) 美国和墨西哥在週一(8/27)扫除贸易歧见，就汽车、解决纠纷机制、农业等议题取得共识。现在就等加拿大週二加入讨论，以维持《北美自由贸易协定》(NAFTA)运作。

美国贸易代表莱特希泽说，白宫已经准备好要通知议会在週五前与墨西哥签署双边协定，就看加拿大要不要加入。这番谈话很明显是将压力放在加国。

根据白宫的消息，美国总统特朗普与加拿大总理特鲁多也在美墨达成协议後透过电话互相承诺要「继续有建设性的对话。」

墨西哥新任总统欧布拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）则向加拿大喊话。他说：「加拿大加入这个协定很重要......我们希望可以维持三方协定，就跟原本一样。」

1994年开始，维持了24年的NAFTA是美加墨三国的自由贸易协定，规模达到1.2万亿美元。

新协议核心条款

1.输美汽车待遇：若一辆墨国製汽车有75%零件是在北美製造，就能零关税准入美国市场，比率高于现行的62.5%。

提高门槛是为了确保排除亚洲零件藉以刺激北美汽车生产和工作机会。

即便墨西哥比美国有更多的汽车工厂，但因为双方高度倚赖，美国的工作机会也会增加。

根据研究，墨西哥出口至美国的汽车，有40%的零件都是美国製造。此外，协议中要求汽车生产使用美墨两国的钢铝、玻璃和塑胶。

2. 取消日落条款：特朗普原先要求5年就重谈协议，但墨西哥和加拿大反对，表示会影响区域间的长期投资。最后美墨达成16年期的协定，每6年可再加长16年。

3. 删除纠纷解决机制：墨西哥同意删除原协定中订定的纠纷解决机制。在原先的协定中，允许签订国向一个跨国专家组成的委员会，决定贸易纠纷，像是徵收进口惩罚关税是否符合循贸易法例，而不需诉诸複杂的司法体系。

由于过去加拿大与美国在软木材、纸张和相关产品的纠纷都诉诸这个机制，让加拿大总理特鲁多坚持保留以维持公平。但这一週内，加拿大就得要考虑是否签订一个没有解决纠纷机制的新协定。

新协定中也不见投资者和政府之间纠纷解决机制。只有在石油、能源和基础建设上有特惠某国私人或国有企业时，才会提出来讨论。

4.农业与劳工：美墨在新协议中同意农产品零关税，并支持双方农产上生物科技和创意发展。美国也放弃了原欲保护季节性水果而提出的贸易壁垒。新协定中也将强制执行劳工条款，确保墨西哥按照国际劳工组织的劳工权利准则，提升墨西哥工资。

加拿大积极拓展自由贸易

出访东南亚的加拿大贸易部长卡尔 (Jim Carr)週一(8/27)说，希望跟东协国家进行自由贸易。他在28至30日拜访泰国和新加坡，希望与两国签订双边贸易协定。三国也渴望签订跨太平洋伙伴关係三边贸易方案。加拿大也期待近一步与东协国家有更多贸易上的合作。

面对美国政府强大的压力，加拿大也积极走出北美。去年九月和欧盟达成自由贸易协定，接下来除了东协之外，还放眼南美和中国。如果加拿大和中国达成贸易协定，将会是北京当局与西方国家所签订的第一个类似协议。

世界上几个重大的贸易协定。深蓝色为北美自由贸易协定。浅蓝为欧盟。黄色为非洲自由贸易区。红色是东南亚国协自由贸易区。

夏立民/罗法 (法新社、路透社)