美墨加正式签署新贸易协定

(德国之声中文网) 经过数月的谈判，美国，墨西哥和加拿大代表周二 (12月11日) 签署其区域贸易协定的修订版，以取代1994年达成的《北美自由贸易协定》（NAFTA）。

墨西哥总统洛佩斯 (Andres Manuel Lopez Obrador)、加拿大副总理方慧兰 (Chrystia Freeland)、美国贸易代表莱特希泽和白宫顾问库什纳出席了在墨西哥城举行的签字仪式。

对于美国总统特朗普而言，完成《美墨加协议》是一次重大的胜利。以新协议取代已经有25年历史的《北美自由贸易协定》是他主要的竞选承诺。

尴尬的是，周二的协议签字通过同时，民主党也宣布对特朗普的弹劾指控正式进入下一阶段。

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特朗普周二在推特上说：「美国伟大的《美墨加协议》看起来不错。这将是美国有史以来最好、最重要的贸易协议。对所有人，包括农民、制造商、能源产业和工会都有利。...重要的是，我们终于摆脱我们国家最糟糕的贸易协定，《北美自由贸易协定》！」

美国众议院民主党员和美国劳工领袖要求協定内容要改善美国工人条件。最后双方都支持新版的协议。众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）在记者会上说，修改后的协议「比政府最初提议的要好得多」。

新旧协议差别

美国主要的劳工联合会产业工作联合会也说这个版本跟原版比較起來改進很多。原协议于2018年11月签署，但后来在批准过程中遇到阻碍。

联合会主席特鲁姆卡（Richard Trumka）表示：「这是真正第一次有强制性的劳工标准，包括工厂检查。」 有他的支持对于协议在美国国会通过至关重要。

批准该协议也是众议院民主党的胜利，他们希望在明年的大选之前，透过这次协议内容的改善和立法赢得选民支持。美国官员说，新的内容包括更强的环境和劳工标准。协议将使美国工人受益、工资增加、墨西哥美国工会的权力也更大。协议内容还取消了对生物药品规定的10年专利期要求。民主党说，这将使美国大型制药公司受益。

新的《美墨加协议》（USMCA）将提交给各国的立法机构最终批准。

夏立民 （法新社、美联社、路透社）