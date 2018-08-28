《美墨加协议》出炉 三边贸易重互惠

（德国之声中文网）美国和加拿大週日(9/30)达成新的协议取代《北美自由贸易协定》 （NAFTA），并与墨西哥保持三边贸易关係。

新的贸易协定被称为《美墨加协议》 （USMCA），保留了价值1.2万亿美元（1.03万亿欧元）的三向贸易区和原有自贸区框架的大部分内容。

宣布之后，加币升至5月以来的最高值兑美元汇率。华尔街也将在週一(10/1)开盘时上涨。

加拿大重返协议

加拿大总理特鲁多在协议达成前罕见紧急召开深夜内阁会议。华盛顿宣布周日午夜为截止期限，而双方谈判进度超前。

加拿大是美国的第二大贸易伙伴，不过却在8月份被墨西哥和美国单独谈判达成的新版NAFTA协议排除在外。

新协议保留了美国原先想捨弃的NAFTA争议解决程序。过去加拿大木材业靠着这个机制，防止美国木业破坏协议。协议也免除了260万辆由加拿大和墨西哥生产的汽车关税。

此外，加拿大也保留了文化条款，防止美国媒体巨擘买下加拿大媒体。由于加拿大法语区对于语言保留的关注，因此这项条款对于加拿大政府来说也至关重要。

在乳製品方面，加拿大基本上给予美国与《跨太平洋伙伴关係贸易协定》(TPP) 所提供相同的准入权，同意向美国生产商开放约3.5%的乳製品市场。过去加拿大以「供给管理」为由强烈保护国内乳製品业，对外国乳品征收最高达到275%的关税。虽然细节仍不确定，但现在对美国开放后，有可能衝击加国酪农对政府的支持。

三国反应

週一(10/1)稍晚，美国总统特朗普在推特上说新协议「很精彩」和「富历史性」，向墨西哥和加拿大表示祝贺。

美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和加拿大外交部长方慧兰（Christina Freeland）在联合声明中宣布这项协议。他们表示，新协议将带来更自由的市场和更公平的贸易。加拿大总理特鲁多说：「这对加拿大来说是美好的一天。」墨西哥外交部长维德盖瑞（Luis Videgaray）在推特上写道：「对墨西哥和北美来说，这是一个美好的夜晚。」

联合声明内容

联合声明中提到﹕「《美墨加协议》将为我们的工人、农民、牧场主人和企业提供高标准的贸易协议，并替这个地区带来更自由的市场、更公平的贸易和强劲的经济增长。」

内容也谈到﹕「新协议会协助中产阶级，为北美家园上近5亿人创造良好、高薪的工作和新机会。」

下一步国会批准

特朗普週一(10/1)下午在白宫的草坪上举行新闻发布会，将《北美自由贸易协定》描述为「可能是有史以来最糟糕的贸易协议」，并称赞新的《美墨加协议》，儘管两者相似之处不少。特朗普认为，新协议将提供数十万美国人工作机会。

他也表示，这项协议是他採取保护主义贸易立场的结果，并补充说这是外国与美国做生意的「特权」。

新协议要生效，需要所有三个参与国的议会批准。特朗普表示，希望美国议员能够批准，一旦未果，他还有「其他选择」。

墨西哥在新当选的总统奥夫拉多尔12月1日就职之前，正在与美国推动新的贸易协定。美国总统特朗普政府需要向美国国会提出新的协议，并进入60天的审查期。

特朗普希望彻底改革这项已有25年历史的NAFTA，认为旧协议对美国不公平。去年8月，他开始审查与墨西哥和加拿大的贸易协定，开启了谈判之路。

夏立民/李芊（法新社、美联社、路透社、德新社)