 美墨之间的无人之境 | 所有节目 | DW | 11.05.2023

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时政风云

美墨之间的无人之境

本周四（5月11日），美国前总统特朗普执政时期实施的入境禁令正式结束。来自墨西哥的移民希望能更容易进入美国。但边界围栏的两侧，各有许多问题。

  • Im Bildhintergrund stehen Menschen in einer Reihe entlang einer Mauer. Im Vordergrund ist Stacheldraht zu sehen, der sich vom blauen Himmel abhebt.

    铁丝网后的等待

    移民们穿越美墨边境的边界围栏后，向美国边境巡逻人员自首。5月11日，美国正式结束了新冠紧急状态。如此一来，美国前总统特朗普在2020年新冠防疫期间签署的备受争议的“第42条”边境条款也将随之失效。

  • Ein Mann reicht einer Frau die Hand, um ihr dabei zu helfen, einen herunter getrampelten Stacheldrahtzaun zu überqueren. Im Hintergrund sind ein Grenzzaun, ein Soldat und weitere Menschen zu sehen.

    克服阻碍

    在美墨边境，对于刚爬过格兰德河美国一侧铁丝网的这群人而言，入境禁令的终结意味着希望：“第42条”允许美国当局，在新冠疫情大流行期间快速驱逐边境的非法移民。自该禁令实施以来，美国已拒绝超过250万人次入境。

  • Aus der Vogelperspektive ist eine karge, braune Landschaft zu sehen. Zwischen einem Fluss am oberen Ende des Bildes und einem Zaun am unteren Bildrand sind Menschen in mehreren Reihen als kleine Punkte zu sehen.

    第8条取代第42条

    在美国和墨西哥的边境围栏之间排起了长龙。美国政府强调，在“第42条”失效后，边境不会开放。与此同时，“第8条”边境条款将适用：若入境者在原籍国家可能面临迫害和酷刑，可以提出庇护申请。不申请庇护者可以立即被驱逐出境。

  • Eine Gruppe von Menschen erklimmt eine steile Flussböschung; andere hangeln sich noch entlang einer gelben, über den Fluss gespannten Schnur durch das schlammige Wasser des Rio Grande.

    危险的误解

    许多官员预计，在美墨之间长达3100公里的边界会有大批难民涌入。因为许多移民将“第42条”的终结解读为移民政策开始放松。这群人正靠一条悬在格兰德河上的绳索渡河。

  • Eine Frau in einem roten T-Shirt blickt in die Kamera, während sie Wasser aus einem Eimer schöpft, um ihr nacktes Kind zu waschen. Die beiden befinden sich auf einer Wiese mit hohem Gras, um sie herum liegen Alltagsgegenstände und Müll.

    渴望安全

    在格兰德河的墨西哥一侧，这名女士和许多来自南美洲和中美洲的移民一样，期望能在美国过上更好的生活。美国政府估计，墨西哥北部有超过15万移民希望前往美国。这些人因为贫困、暴力、专制政权、自然灾害或组织犯罪而逃离原本的家园。

  • Eine Gruppe Menschen sitzt auf einem Bürgersteig vor einer Hauswand, auf die ein von einem Dornenkranz umranktes rotes Herz und ein spiralförmiges Muster gemalt sind.

    怀抱希望

    他们成功进入了美国：移民坐在德州艾尔帕索市的一间教堂前。这个边境城市的市长李瑟（Oscar Leeser）预计，未来数日和数周内将有多达15000新移民抵达。他解释称，在临近墨西哥城市华雷斯城已有8000到1万名移民在等待。此外，一个难民队伍正在前往华雷斯城。

  • Mehrere junge Männer liegen auf einem Bürgersteig vor einem Zaun, an dem Kleider und Rucksäcke hängen.

    餐风露宿

    但许多美国边境城镇的当局已经不堪重负。在艾尔帕索市，这群免于被驱逐出境的移民露宿街头。孩子们在街头乞讨。当地只有临时的卫生设施。

  • Aus der Vogelperspektive sind zwei Zäune zu sehen. Dazwischen liegt ein karger Grünstreifen. Daneben stehen ein weißes Auto des Grenzschutzes und eine Reihe Menschen.

    围栏之间

    这群移民停留在美国和墨西哥之间的无人区。“第42条”终结是否意味着他们能进入被视为“机遇之地”的美国还值得商榷：拜登政府已宣布继续对非法越境采取严厉措施，并且派遣1500名士兵支援边境管控。


  • Im Bildhintergrund stehen Menschen in einer Reihe entlang einer Mauer. Im Vordergrund ist Stacheldraht zu sehen, der sich vom blauen Himmel abhebt.

    铁丝网后的等待

    移民们穿越美墨边境的边界围栏后，向美国边境巡逻人员自首。5月11日，美国正式结束了新冠紧急状态。如此一来，美国前总统特朗普在2020年新冠防疫期间签署的备受争议的“第42条”边境条款也将随之失效。

  • Ein Mann reicht einer Frau die Hand, um ihr dabei zu helfen, einen herunter getrampelten Stacheldrahtzaun zu überqueren. Im Hintergrund sind ein Grenzzaun, ein Soldat und weitere Menschen zu sehen.

    克服阻碍

    在美墨边境，对于刚爬过格兰德河美国一侧铁丝网的这群人而言，入境禁令的终结意味着希望：“第42条”允许美国当局，在新冠疫情大流行期间快速驱逐边境的非法移民。自该禁令实施以来，美国已拒绝超过250万人次入境。

  • Aus der Vogelperspektive ist eine karge, braune Landschaft zu sehen. Zwischen einem Fluss am oberen Ende des Bildes und einem Zaun am unteren Bildrand sind Menschen in mehreren Reihen als kleine Punkte zu sehen.

    第8条取代第42条

    在美国和墨西哥的边境围栏之间排起了长龙。美国政府强调，在“第42条”失效后，边境不会开放。与此同时，“第8条”边境条款将适用：若入境者在原籍国家可能面临迫害和酷刑，可以提出庇护申请。不申请庇护者可以立即被驱逐出境。

  • Eine Gruppe von Menschen erklimmt eine steile Flussböschung; andere hangeln sich noch entlang einer gelben, über den Fluss gespannten Schnur durch das schlammige Wasser des Rio Grande.

    危险的误解

    许多官员预计，在美墨之间长达3100公里的边界会有大批难民涌入。因为许多移民将“第42条”的终结解读为移民政策开始放松。这群人正靠一条悬在格兰德河上的绳索渡河。

  • Eine Frau in einem roten T-Shirt blickt in die Kamera, während sie Wasser aus einem Eimer schöpft, um ihr nacktes Kind zu waschen. Die beiden befinden sich auf einer Wiese mit hohem Gras, um sie herum liegen Alltagsgegenstände und Müll.

    渴望安全

    在格兰德河的墨西哥一侧，这名女士和许多来自南美洲和中美洲的移民一样，期望能在美国过上更好的生活。美国政府估计，墨西哥北部有超过15万移民希望前往美国。这些人因为贫困、暴力、专制政权、自然灾害或组织犯罪而逃离原本的家园。

  • Eine Gruppe Menschen sitzt auf einem Bürgersteig vor einer Hauswand, auf die ein von einem Dornenkranz umranktes rotes Herz und ein spiralförmiges Muster gemalt sind.

    怀抱希望

    他们成功进入了美国：移民坐在德州艾尔帕索市的一间教堂前。这个边境城市的市长李瑟（Oscar Leeser）预计，未来数日和数周内将有多达15000新移民抵达。他解释称，在临近墨西哥城市华雷斯城已有8000到1万名移民在等待。此外，一个难民队伍正在前往华雷斯城。

  • Mehrere junge Männer liegen auf einem Bürgersteig vor einem Zaun, an dem Kleider und Rucksäcke hängen.

    餐风露宿

    但许多美国边境城镇的当局已经不堪重负。在艾尔帕索市，这群免于被驱逐出境的移民露宿街头。孩子们在街头乞讨。当地只有临时的卫生设施。

  • Aus der Vogelperspektive sind zwei Zäune zu sehen. Dazwischen liegt ein karger Grünstreifen. Daneben stehen ein weißes Auto des Grenzschutzes und eine Reihe Menschen.

    围栏之间

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