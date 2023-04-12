为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
本周四（5月11日），美国前总统特朗普执政时期实施的入境禁令正式结束。来自墨西哥的移民希望能更容易进入美国。但边界围栏的两侧，各有许多问题。
移民们穿越美墨边境的边界围栏后，向美国边境巡逻人员自首。5月11日，美国正式结束了新冠紧急状态。如此一来，美国前总统特朗普在2020年新冠防疫期间签署的备受争议的“第42条”边境条款也将随之失效。
在美墨边境，对于刚爬过格兰德河美国一侧铁丝网的这群人而言，入境禁令的终结意味着希望：“第42条”允许美国当局，在新冠疫情大流行期间快速驱逐边境的非法移民。自该禁令实施以来，美国已拒绝超过250万人次入境。
在美国和墨西哥的边境围栏之间排起了长龙。美国政府强调，在“第42条”失效后，边境不会开放。与此同时，“第8条”边境条款将适用：若入境者在原籍国家可能面临迫害和酷刑，可以提出庇护申请。不申请庇护者可以立即被驱逐出境。
许多官员预计，在美墨之间长达3100公里的边界会有大批难民涌入。因为许多移民将“第42条”的终结解读为移民政策开始放松。这群人正靠一条悬在格兰德河上的绳索渡河。
在格兰德河的墨西哥一侧，这名女士和许多来自南美洲和中美洲的移民一样，期望能在美国过上更好的生活。美国政府估计，墨西哥北部有超过15万移民希望前往美国。这些人因为贫困、暴力、专制政权、自然灾害或组织犯罪而逃离原本的家园。
他们成功进入了美国：移民坐在德州艾尔帕索市的一间教堂前。这个边境城市的市长李瑟（Oscar Leeser）预计，未来数日和数周内将有多达15000新移民抵达。他解释称，在临近墨西哥城市华雷斯城已有8000到1万名移民在等待。此外，一个难民队伍正在前往华雷斯城。
但许多美国边境城镇的当局已经不堪重负。在艾尔帕索市，这群免于被驱逐出境的移民露宿街头。孩子们在街头乞讨。当地只有临时的卫生设施。
这群移民停留在美国和墨西哥之间的无人区。“第42条”终结是否意味着他们能进入被视为“机遇之地”的美国还值得商榷：拜登政府已宣布继续对非法越境采取严厉措施，并且派遣1500名士兵支援边境管控。
德国联邦总理肖尔茨周二在欧洲议会发表演讲时表示，21世纪的世界秩序将会是“多极”，而不只是“两极或者三极”。他强调美国依旧是欧洲最重要的盟友，而中国也越来越多地变成欧洲的“竞争者”和“系统性对手”。
為了回應美國的壓力，墨西哥總統週二（4日）宣佈他已經寫信給中國國家主席習近平，以抑制芬太尼的運輸，中國則批評這是美國的問題，究竟發生了什麼？
美国最高法院周二（12月27日）裁定，新冠疫情期间实施的、充满争议的移民限制政策（Title 42)将继续有效。
多名美洲国家领导人缺席由美国举办的美洲峰会，还有国家首脑即使到场仍对美方发出批评。另外，有记者发现，美国商会在一次场边会议上发放了带有“中国制造”标签的礼品。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版