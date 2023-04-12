渴望安全

在格兰德河的墨西哥一侧，这名女士和许多来自南美洲和中美洲的移民一样，期望能在美国过上更好的生活。美国政府估计，墨西哥北部有超过15万移民希望前往美国。这些人因为贫困、暴力、专制政权、自然灾害或组织犯罪而逃离原本的家园。