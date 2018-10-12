美土争议“导火索”布伦森牧师返回美国

（德国之声中文网）白宫发言人迪尔（Judd Deere）通报说，布伦森牧师将于当地时间周六（10月13日）飞抵华盛顿附近的安德鲁兹空军基地，特朗普总统将很快在白宫会晤他。

特朗普此前在前往辛辛那提州参加竞选活动途中对随行记者们表示，"布伦森牧师已在空中，这是一个好消息"，"他将进入椭圆形办公室，极可能就在星期六"。

载着布伦森牧师的飞机今天早晨在德国拉姆施泰因（Ramstein）的美国空军基地作中途停留。美国驻德大使格雷内尔（Richard Grenell）在停机坪迎接了他。

布伦森下机后，亲吻了呈给他的一面美国国旗。格雷内尔大使推文道："感谢唐纳德·特里普，他几乎已经回到了家"。作体检后，布伦森牧师将继续飞往美国。

受控有间谍及支持恐怖主义行为

经数月外交争议，这位福音教牧师于本周五获释。土耳其伊兹密尔省（ Izmir）阿利阿（Aliaga）地方法院裁决取消对他的软禁及出境禁令。布伦森被拘事件导致土耳其与其北约伙伴美国之间发生一场严重危机。

受到间谍及支持一恐怖组织的指控，布伦森牧师从2016年10月起在土耳其被拘留审查，以后改为软禁。土耳其当局指控他支持遭禁的库尔德工人党（PKK）和居伦运动。布伦森牧师始终驳回指控，并坚称自己无罪。

特朗普总统和彭斯副总统一再出面力挺这位福音教牧师。被捕前，他是土耳其西部海滨小城伊兹密尔一个小型福音教社团的负责人。不过，特朗普总统否认了美国全国广播公司新闻台关于华盛顿和安卡拉之间有一秘密交易的报道，担保称，未为布伦森的释放提供对等交换。

蓬佩奥要求继续释放其他美国公民

围绕布伦森牧师事件，美国政府曾对土耳其实施制裁。今年7月底，土耳其一法院裁决结束拘押布伦森，改为软禁，但拒绝予以释放。特朗普总统因此指令对两名土耳其部长实施惩罚措施，并对进口自土耳其的钢、铝产品加倍征收惩罚性关税。安卡拉以反制措施作出反应。

美国国务卿蓬佩奥日前敦促土耳其，迅速释放其他在押美国公民。他推文道：布伦森牧师及家人在经历了长期痛苦后终于得以返家，华盛顿希望，土耳其政府现在也能"迅速"释放在土耳其被关押的美国公民和美驻土机构工作人员。

凝炼/任琛（德新社、路透社、美联社）