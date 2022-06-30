 美國FBI局長：北京為侵台可能的國際制裁做準備 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2022

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美國FBI局長：北京為侵台可能的國際制裁做準備

美國聯邦調查局罕見與英國國家安全情報機構軍情五處共同在倫敦向企業領袖示警，稱中國決心竊取西方技術以得到競爭優勢。FBI局長雷伊強調，一旦北京侵台，將是「全世界史上最可怕的商業破壞之一」。

Christopher Wray FBI

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷伊（Christopher Wray）。

（德國之聲中文網）美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷伊（Christopher Wray）與英國國家安全情報機構軍情五處（MI5）處長肯·麥卡雷姆（Ken McCallum）週三（7月6日）罕見地共同在倫敦提出警告，稱中國政府對西方公司構成的威脅「越來越嚴重」，並暗示中國可能正在採取相關措施，以避免入侵台灣時受到國際制裁的影響。

雷伊表示，西方對俄羅斯的制裁使西方企業在俄羅斯損失了數十億美元，如果中國入侵台灣，他們可能會陷入類似但更大、更危險的情況中。他說：「就像在俄羅斯一樣，西方多年來建立的投資可能淪為人質，資本擱淺，供應鏈和關係中斷。」他並強調，「北京若入侵台灣，將是有史以來最可怕的商業破壞」。

雷伊說，他相信中國「正在從俄羅斯及入侵烏克蘭吸取各種教訓。我們已經看到中國尋找方式，避免他們的經濟可能受到制裁，並避免若做了犯國際社會眾怒的事情，能緩衝受到的危害。」

雷伊稱，西方企業在中國的投資更多，中國正試圖讓在中國的外國公司更難配合國際制裁。他並表示，若中國真的入侵台灣，來自美國及其盟國的公司將發現自己被困住了。

不過雷伊並未解釋，聯邦調查局是如何判斷中國為減輕可能的國際制裁影響正進行努力，以及任何與北京可能入侵台灣的計劃間的關聯。

观看视频 06:12

专访：中国正从俄乌战争中吸取教训

雷伊這番話是與麥卡雷姆在倫敦發表的罕見聯合講話中談到，他們警告中國對美國、英國和西方企業的威脅。有官員指出，這是首次由聯邦調查局局長和軍情五處處長參加此類活動。

另外，兩人也就中國間諜活動對西方國家的經濟和國家安全構成的威脅發出警報。他們指出，北京政府正鎖定西方世界的科技公司，竊取智慧財產權。

西方許多網絡安全專家指出，由於中國政府資助對數百家公司進行的黑客活動，應對中國進行制裁。早前，美國和盟國曾經指責中國入侵微軟和其他公司。

美英情報單位為何共同出現

美聯社指出，雷伊與麥卡雷姆罕見同台，是倫敦和華盛頓之間團結的信號。麥卡雷姆敦促採取「完整系統的措施」，以應對中國間諜威脅給公共和私營部門帶來的挑戰。

England MI5 in London

英國國家安全情報機構軍情五處（MI5）總部。

麥卡雷姆並警告，全球各地都有潛在的壓力，這是「我們面對最能改變遊戲規則的挑戰。」

雷伊則說：「我們看到中國政府對我們的經濟和國家安全構成了巨大的長期威脅，我所說的『我們的』是指我們兩個國家，以及我們在歐洲和其他地方的盟友。」

（美聯社、《紐約時報》、《華盛頓郵報》）

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