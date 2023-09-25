 美國魅力攻勢無效？索羅門總理缺席太平洋峰會 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2023

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美國魅力攻勢無效？索羅門總理缺席太平洋峰會

太平洋島國峰會25日在華府登場，但索羅門群島總理確定缺席。在美中角力之下，雙方陣營皆尋求與太平洋各國強化關係。美國曾警告區域領袖，中國正在進行「掠奪性」經濟活動；北京則稱無意與美方「比拼影響力」，並要求美國「真心實意」協助區域發展。

圖為2022年9月，美國總統拜登在華府主辦美國與太平洋島國峰會，索羅門群島總理索加瓦雷當時曾赴美參加。

圖為2022年9月，美國總統拜登在華府主辦美國與太平洋島國峰會，索羅門群島總理索加瓦雷當時曾赴美參加。

（德國之聲中文網）美國總統拜登週一（9月25日）將再度與太平洋島國領袖舉行峰會，預料宣布在外交上正式承認庫克群島、紐埃2國，並提供新一波資金，強化海底網路電纜等區域基礎建設。路透社分析道，美國長期以來將太平洋地區視為其後院，近期則發起「魅力攻勢」，欲阻止中國繼續深入此區。

據法新社報導，一位資深白宮官員說：「毫無疑問，中國在這一切之中扮演了一些角色。」官員指出，中國的太平洋區域的「強硬與影響力」是一大影響因素，促使美國在此區維持戰略上的關注

美方表示，今年峰會的重點包括氣候變遷、經濟成長、永續發展、公共衛生和打擊非法捕魚等議題。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）稱，拜登將透過這次峰會強化與太平洋島國的聯繫，討論如何處理複雜的全球挑戰。

本屆峰會期間，太平洋各國領袖預計週一在白宮會見拜登，並於週二與美國氣候特使克里（John Kerry）、財長耶倫（Janet Yellen）等人舉行會議。上週日，部分太平洋領袖在美國巴爾蒂摩觀賞了橄欖球賽，其他行程還包含參訪美國海岸警衛隊巡邏艇，聽取關於打擊非法捕魚等海上問題的簡報。

圖為美國國務卿布林肯今年5月出訪太平洋島國期間，與巴布亞新幾內亞防長達基（Win Bakri Daki）簽訂防務協議。

圖為美國國務卿布林肯今年5月出訪太平洋島國期間，與巴布亞新幾內亞防長達基（Win Bakri Daki）簽訂防務協議。

太平洋各國立場

值得注意的是，持續與中國深化關係的索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare），上週雖在紐約出席聯合國大會，但不會參加這場峰會，讓美方表示失望。此前，索加瓦雷今年7月曾造訪北京，雙方還依去年的安全協議為基礎，簽署新的警務合作協議。

此外，路透社消息指，同樣也和北京簽屬警務協議的瓦努阿圖，新任總理基爾曼（Sato Kilman）也不出席本次峰會。

美國雖欲抗衡中國的影響力，但在與索羅門群島的關係上卻並未取得重大進展。美方也正就開設大使館和瓦努阿圖進行協商，但雙邊的往來亦未顯著增加。

索羅門群島總理索加瓦雷今年7月曾赴北京會晤中國國家主席習近平。

索羅門群島總理索加瓦雷今年7月曾赴北京會晤中國國家主席習近平。

去年白宮宣布投資逾8.1億美元援助太平洋島國，但專家指出，美國國會尚未批准相關資金。澳大利亞智庫洛伊研究所（Lowy Institute）學者基恩（Meg Keen）認為，太平洋島國「樂見美國重新與該區互動，但不希望地緣政治角力導致軍事化升級」。

斐濟對於美國增強區域參與表示歡迎，認為這將使太平洋地區「更安全」；不過，位於夏威夷西南約4000公里的基里巴斯今年則表示，計劃在中國的援助下改建升級一座二戰時期的簡易機場。

美國今年續簽了與帕勞和密克羅尼西亞的協議，容許美軍進入其位於太平洋的戰略港口；不過，美國尚未與馬紹爾群島續簽協議。對於馬紹爾群島提出希望獲得更多資金，處理美國在1940與1950年代大規模核子試爆的遺留問題，美方官員稱，有信心與馬紹爾群島達成協議。

美中區域角力

去年9月，拜登在華府主辦了第一屆美國與太平洋島國論壇；今年5月原定赴巴布亞新幾內亞與太平洋領袖聚首，卻因美國面臨債務上限危機而縮短印太行程，改由國務卿布林肯（Antony Blinken）出席論壇。

拜登政府承諾要強化與太平洋島國的關係，協助該區抵抗中國的「經濟脅迫」。布林肯曾向區域領袖發出警告，稱中國在印太地區推展「掠奪性經濟活動」，而美國雖不反對中國參與區域事務，但主張中國投資應該透明。

去年5月，中國外長王毅曾出訪索羅門群島。此前不久，中國宣布與索羅門簽署了安全協議，此舉讓美國及澳洲、紐西蘭等盟友擔憂。

去年5月，中國外長王毅曾出訪索羅門群島。此前不久，中國宣布與索羅門簽署了安全協議，此舉讓美國及澳洲、紐西蘭等盟友擔憂。

針對布林肯的批評，中國外交部發言人毛寧7月曾回應，中國「充分尊重各國主權和意願，不附加任何政治條件」。她說：「太平洋島國不是任何國家的『後院』，中國沒有興趣與任何國家比拼影響力……我們希望美方能夠真心實意地幫助太平洋島國實現發展和穩定。」

去年5月，中國外交部長王毅也曾出訪太平洋島國，但一項備受爭議的區域安全與經濟協議最終破局，有專家視此為北京「插旗」太平洋的企圖受挫。紐西蘭梅西大學國際安全高級講師鮑爾斯（Anna Powles）當時向DW表示，中國「自信過了頭」，未能給太平洋各國足夠時間達成共識。

（路透社、美聯社、法新社等）

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