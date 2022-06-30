 美國駐港澳總領事猛批：《國安法》削弱香港自治 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2022

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时政风云

美國駐港澳總領事猛批：《國安法》削弱香港自治

美國駐港澳總領事11日在臨別演辭中批評，北京在香港實行的《國安法》削弱了香港自治權，並指該法通過模糊定義「國家安全」營造令人恐懼和脅迫的氛圍，形成寒蟬效應。對此北京如何回應？

Hong Kong | 25. Jahrestag der Übergabe an China

今年是香港主權移交25週年。

（德國之聲中文網）美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）將在今年任期屆滿，他在週一（7月11日）發表臨別演辭，批評北京及香港官員破壞香港高度自治，並稱《國安法》具有寒蟬效應，削弱香港自治權。對此，港府回應稱相關評論是不公平指控，與事實不符。

史墨客在美國商會發表談話時，敦促中國當局減輕對香港的政治壓力，並警告實施「粗暴且令人不寒而慄」的《國安法》，將威脅香港國際商業中心的地位。

即將離任的史墨客措辭強烈地說：「《國安法》通過模糊定義『國家安全』來營造一種令人恐懼和脅迫的氛圍，致使香港政府逮捕拘留100多名社運人士、反對派人士及普通市民。」他並指，「《國安法》的應用廣泛、粗暴，具寒蟬效應。」

史墨客也回應了中國對《國安法》的辯護。中國官方曾稱美國和其它外國政府也都有《國安法》，史墨客對此直指，該反駁「完全錯位」，並說：「問題不在於《國安法》是否合適，而是立法、實施和落實這樣一個法律的過程、內容及上下文是否恰當。」

他補充：「《國安法》的實施，使香港市民無法保證得到起碼的公正審訊，偏離了既有的司法程序。」

香港在2020年6月30日通過港版《國安法》。該法由中國中央當局主導，涵蓋了「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力」四類罪名，最高刑罰是終身監禁。

  • Frances Hui

    香港人的漫漫流亡路

    许颖婷

    21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

  • Hongkong | Baggio Leung - Unabhängiger Kandidat der Youngspiration political party

    香港人的漫漫流亡路

    梁颂恒

    前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

  • Hongkong Großbritannien Asyl Aurora Protest

    香港人的漫漫流亡路

    最年轻流亡者

    2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

  • Hongkong Ted Hui

    香港人的漫漫流亡路

    许智峯

    面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

  • Deutschland Berlin | Aktivisten protestieren in Solidarität mit Hongkong vor der chinesischen Botschaft

    香港人的漫漫流亡路

    香港中文大学女学生

    一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

  • Hongkong-Aktivisten Joshua Wong und Denise Ho vor dem US-amerikanischen Kongress

    香港人的漫漫流亡路

    张昆阳

    被列入国安法通缉名单的「民间外交网络」发言人张昆阳（左三），2020年9月宣布流亡，12月28日宣布与家人断绝来往，以免「政权的报复」牵连身边的人。他曾多次赴海外游说并撰写制裁名单，并在2020年民主派立法会初选中胜出。

  • USA Hongkong Samuel Chu

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    朱牧民

    朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

  • Hongkong Proteste

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    刘康

    18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

  • Hongkong Nathan Law

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    罗冠聪

    《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

  • Hongkong Protest für Unabhängigkeit von China

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    陳家駒

    「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

  • Simon Cheng

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    郑文傑

    曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

  • Deutschland Göttingen | Ray Wong, ehemaliger Aktivist aus Hongkong

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    黄台仰

    2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

  • London Aktivist Alan Li Tung-sing aus Hongkong

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    李东昇

    李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

  • Taiwan Taipeh | Coronavirus | Buchhandlung Causeway Bay Books, Wiedereröffnung

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    林荣基

    2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。


批「愛國者」治港

另外，史墨客也針對「愛國者治港」做出評論，指由修改選舉法以確保官方篩選的「愛國者」管理這座城市，進一步破壞了城市的未來。

他說：「真正的愛國是贏得自由意志人民，而不是徒勞地將愛國主義立法或者自上而下的忠誠。」

史墨客並稱，北京在改變香港選舉制度時全然放棄民主進程，同樣給香港未來的管治帶來憂慮。他指的是2021年3月，中國通過人大審議收緊香港選舉制度，以配合中央對香港落實「全面管治權」及「愛國者」的管治模式。

史墨客批評北京：「憑著模糊定義何為愛國者和忠誠者，取消由民主選舉產生的區議員資格，企圖完全無視選舉結果。」

另外，今年香港主權移交25週年，中國國家主席習近平7月1日赴港參加慶祝儀式時表示，香港「歷經風雨後浴火重生」，並指「香港不能亂，而且亂不起」，史墨客同樣駁斥了這個說法。

观看视频 01:32

香港主权移交25周年 官方热民间冷成对比

史墨客解釋，2019年百萬港人上街不是要爭取獨立，而是爭取中國曾經承諾給他們的自由和自治。他補充：「譴責『外國勢力』引起動亂和暴力是一個專制政府愛用的說法，但其實只是中國政府避責和把問題歸咎於外國代罪羔羊的方法。」

他最後敦促北京，重新建立他們承諾給港人的基本權利和自由，達成真正的穩定，並強調美國將繼續和香港市民站在一起，支持《聯合聲明》所承諾的高度自治，以及使香港受益多年的「一國兩制」的初衷。

中港官方駁斥

根據港媒報導，港府特區政府發言人週二（12日）凌晨回應史墨客措辭強烈的發言，並指他針對香港《國安法》的評論，乃「不公平的指控，與事實不符」。發言人強調，《國安法》確保香港繁榮穩定，讓香港由亂變治，確保「一國兩制」行穩致遠。

另外，中國外交部駐港公署發言人也回應史墨客的言論，指其污蔑中方涉港方針政策，詆毀「一國兩制」成功實踐，對此表示堅決反對，予以強烈譴責。

早前，港府保安局一名發言人週一（11日）向路透社表示，史墨客關於《國安法》的評論是「不公平的批評」，並稱該法有保護人權的保障措施，任何執法行動都是基於合法證據，與個人或團體背景無關。

观看视频 05:46

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（法新社、路透社、香港01）

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