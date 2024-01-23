 美國願出手抗中保台？　台美專家意見不一 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2024

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时政风云

美國願出手抗中保台？　台美專家意見不一

台灣大選落幕後，被中國視為「台獨派」的賴清德成為台灣準總統。隨著中國在世界影響力不斷提升，台海衝突可能將成為東亞甚至擴及世界的戰爭導火線。面臨中國可能對台實施的行動，美台專家似乎也出現不同看法。

中國解放軍軍艦在平潭島附近水域實施軍演（資料照）

中國解放軍軍艦在平潭島附近水域實施軍演（資料照）

（德國之聲中文網）美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國實力中心週一（1月22日）發佈調查報告，評估美國、台灣專家及前政府官員對於中國對台政策的共識及差異。多數美台專家認為，中國具備由執法部門及軍方主導的對台封鎖能力，但仍不具備以兩棲行動對台實施入侵。

這項研究由戰略國際研究中心與台灣國防安全研究院共同進行，總共統整了52名美國專家和35名台灣專家的看法。其中僅有27％的美國專家及17％的台灣專家認為，中國現在能有效地對台灣進行兩棲入侵，但大部分的專家均認為，中方將有能力對台灣實施封鎖。

台灣總統當選人賴清德過去曾說：「我當總統兩岸戰爭風險最低」（資料照）

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客座评论：赖清德当选 美中能否共管台湾？

台美專家共識：中國具封鎖台灣能力

這項調查請專家評估中國有效實行3種侵台方案的能力：由執法部門主導的圍堵、由解放軍主導的封鎖，以及兩棲入侵行動。

研究顯示，90％的美國專家和62％的台灣專家指出，中國海警或其他執法部門有能力對台灣實施封鎖，並且大幅減少對台貿易。

另外，80％的美國專家和60％的台灣專家表示，中國解放軍有能力實施包含商業及軍事活動在內的封鎖行動。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

報告點出，專家會做出這項評估的原因之一是因為：「兩棲入侵行動需要投入比圍堵或封鎖更大的軍事力量，而且所涉及的行動將更加複雜。」

值得注意的是，調查內容中，台灣專家對中國的威脅認知整體而言低於美國專家的看法，對中國軍事能力的評價也低於美國專家的見解。

客座评论：美中台三方再保证建议能否被接受

據統計，多達71％的美國專家認為，中國將會願意維持高強度衝突至少1年，但只有51％的台灣專家有相同看法。另有約44％的美國專家認為中國願意在台海衝突中，對美國或其盟友動用核武，僅有11％的台方人士持相同意見。

美軍出手護台？

在這份報告中，幾乎所有受訪的美方人員都相信，美國會出手干預，保衛台灣免於遭到解放軍入侵。對於美方會在衝突最嚴重時（入侵或封鎖）進行干預的信念，美台專家也有共識，但對於美國是否會在圍堵階段就出手，則不是那麼有信心。

中國解放軍在2022年8月在台灣本島周圍實施軍演

中國解放軍在2022年8月在台灣本島周圍實施軍演

從數據看來，台灣專家對於美方是否會介入台海衝突的信心明顯小得多，對於美國的盟友是否會出手護台的信心則更小。多數的台灣專家認為，美國及其盟友只會在2種情況下對台海衝突進行軍事干預：一為中國入侵台灣，二為中國入台失敗後，改為對台實施封鎖。

2022年時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國大動作實施圍台軍演，引發全球關切。去年7月，台灣國安局長蔡明彥受訪時稱，中國的能力尚不足以發動台海戰爭，「客觀來說發生可能性不高」，因此才會使用脅迫和恫嚇。他也稱，有說法指台灣「兵凶戰危」是認知作戰。

去年2月，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯稱，解放軍將在2027年前具備犯台能力。美國國務卿布林肯表示，他同意伯恩斯的評估。

 

（綜合報導）

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