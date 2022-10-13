美國防部：中國是頭號安全威脅

（德國之聲中文網）美國國防部在當地時間週四（10月27日）公布幾份重要的文件，其中在《國防戰略》中，五角大廈稱俄羅斯入侵烏克蘭的舉動凸顯了莫斯科對美國構成「嚴重威脅」，但中國才是對美國最重要的挑戰。

美國國防部強調，這些危險是符合常規的，且同時有潛在的核武憂慮。俄羅斯擁有廣泛的武器庫，而中國的原子武器庫存也在快速增長。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）強調，中國和俄羅斯帶來不同挑戰。

他說，中國是唯一一個既打算重塑國際秩序，又越來越有實力這樣做的競爭者。奧斯汀補充道：「與中國不同的是，俄羅斯不可能長期系統性地挑戰美國。但俄羅斯的侵略確實構成了一個直接的威脅。」美國國防部在戰略中也提到，五角大樓將支持有力地遏制俄羅斯對美國重要國家利益的侵略，這當中包括美國的盟友。

除了中俄帶來的巨大挑戰外，美國國防部也在這份戰略中，將氣候變化列為「新興威脅」。該文件說，美國將氣候變化納入威脅評估中，提高軍事設施的韌性，並把極端氣候納入訓練和提供武裝部隊配備的決策中。

美與中俄角力

在27日公佈的《國防戰略》中，美國國防部將主要重點聚焦於中國。該份文件指出，北京正尋求重塑印太地區和國際體系，以讓這些環境符合其利益和獨裁偏好，並將這種動態描述為「對美國國家安全最全面和最嚴重的挑戰」。該戰略稱，中國對台灣的言論和「脅迫性活動」是一個破壞穩定的因素，有誤判的危險，並威脅到該地區的和平。

中美關係目前降至冰點，8月美眾院議長佩洛西訪台後，中美兩軍戰區領導通話和氣候變化等領域的對話暫停。但中國國家主席習近平26日在給美中關係全國委員會年度晚宴的賀信中，呼籲中美雙方加強溝通，是近期難得向美國釋出正面的訊息。而外界關注習近平主席是否會出席11月的二十國集團領導人峰會，並在峰會期間與美國總統拜登會面，目前沒有消息。

至於俄羅斯，該戰略表示，莫斯科構成的「嚴重威脅」在俄羅斯入侵烏克蘭後得到了驗證。與此同時，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）27日對國際戰略環境提出了截然不同的看法，他說，面對西方努力嘗試「摧毀」他的國家，莫斯科正試圖「捍衛自己的生存權」。他說：「未來可能是自第二次世界大戰結束以來最危險、最不可預測、同時也是最重要的十年。」

對朝鮮的警告

而在另一份關於美國核態勢的最新報告中，美國國防部將其核武庫的作用定義為阻止具有戰略後果的核攻擊和非核攻擊。該報告評估，中國的核武庫正在增長，但俄羅斯的核武庫目前更為廣泛。一位美國高級國防官員告訴記者：「這包括任何規模的核使用，也包括使用非核手段的戰略攻擊。」

美國核態勢的最新報告也提到，至2030年代，美國將在其歷史上首次面臨兩個擁有核武的兩個戰略競爭者，以及潛在對手。該戰略強調了美國戰略資產現代化的重要性，同時取消了潛艇發射核巡航導彈計劃，並稱一種過時的核彈將被退役。

該文件還包含了對朝鮮領導人金正恩的一個嚴厲警告，呼籲他不要動用朝鮮不斷增長的核武庫。報告指出：「朝鮮對美國或其盟友和伙伴的任何核攻擊都是不可接受的，該舉動將導致該政權的終結。在任何情況下，金氏政權都不可能可以使用核武器並持續生存下去。」

而美國國防部27日也發布了導彈防禦評論，內容也同樣提到中國與俄羅斯日益增長的威脅。在彈道導彈和高超音速導彈技術方面，北京正在縮小與華盛頓的差距，而莫斯科正在使其洲際導彈系統現代化，並開發先進的精確打擊導彈。該文件稱，無人機也是一種可能會增長的威脅。

（法新社、美聯社）

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