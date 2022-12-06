美國防報告︰中國核武擴張及侵台可能戰略

（德國之聲中文網）美國國防部週二（11月29日）發布最新《中國軍力報告》．指出到2035年，中國的核武庫可能增加兩倍多，並稱若中共在2027年前達成其建軍目標，將更有能力統一台灣。

報告指出，「國防部估計（中國的）作戰核彈頭儲備已超過400枚，如果中國繼續其核擴張的步伐，到2035年，它可能會擁有約1500枚核彈頭的庫存。」不過這個核彈數量實際上遠遠不及美國和俄羅斯的核武庫存，該兩國各自擁有數千枚核彈頭。

文中寫道，北京正在努力實踐其導彈庫現代化．一旦其成功「開發新的洲際彈道導彈（ICBMs），將大大改善其具有核能力的導彈部隊。」

五角大廈發言人萊德（Pat Ryder）告訴法新社，中國核武庫的增加將是地緣政治不穩定的根源。他告訴法新社：「擴散越多就越令人擔憂，越會破壞該地區的穩定。」

報告另指，北京在2021年的測試中發射了約135枚導彈，「比世界其他國家的總和還要多」，其中還不包括在衝突中發射的，這使華盛頓將北京視為美國軍事最重要的挑戰。

而在這份長達196頁的報告中，也有不少篇幅在談論台海情勢，指中共去年加大對台灣的外交、經濟、政治及軍事施壓，並於台海周圍進行更頻繁的軍事演習；且自2021至2022年，中國在亞太地區的用兵方式「採取了更多的脅迫性和侵略性行動」。

對台軍事行動

報告提及，中國軍隊在2021年期間在台灣周圍「增加了挑釁和破壞穩定的行動」，並在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後作出回應，在台灣周圍舉行了自1990年代以來規模最大、最具侵略性的軍事演習。

一位匿名受訪的高級國防官員告訴法新社，雖然中國在台灣周圍的軍事活動已經減少，但仍然比以前高。

報告接著列出中國可能對台灣實施的4大軍事行動，包括海空封鎖、有限度武力行動、飛彈空襲及入侵等，並稱若中共達成2027年建軍目標，將更有能力統一台灣。

《華盛頓郵報》報導，許多專家指出，2027年是中國人民解放軍建軍100週年，也是習近平為實現軍事能力現代化設定的目標期限，台灣須格外關切中國的軍事動態。對此，萊德在受訪時語氣謹慎地表示：「正如報告所強調的，我們不認為入侵（台灣）是迫在眉睫的事情。」

另一位高級國防官員根據五角大廈的規定匿名發言時暗示，美國國防部對北京在該時間框架內實現其目標的能力表示懷疑。

而法新社取得的一位匿名官員則說，「北京在台灣周圍的軍事活動水平方面正在建立一種新的常態。儘管我們沒有看到迫在眉睫的入侵，但顯然，中國在台灣周圍的恐嚇和脅迫活動提高水平是一個令人擔憂的事。」

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



（法新社、華盛頓郵報）

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