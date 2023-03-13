美國金融機構接連倒閉 第一共和銀行遭接管

（德國之聲中文網）美國加州金融保護和創新廳（DFPI）週一（5月1日）表示，它已關閉了第一共和銀行（First Republic Bank），並已達成協議，同意將該銀行大部分資產出售給摩根大通（JPMorgan Chase & Co）。

DFPI任命美國聯邦儲蓄保險公司（FDIC）為第一共和銀行的接管者，並接受了俄亥俄州哥倫布市摩根大通銀行全國協會的出價，承接所有存款。

美財政部樂見

隨著第一共和銀行遭到關閉與接管，美國2個月內已有3家中大型銀行倒閉。

美國財政部發言人說，樂見第一共和銀行在對儲蓄保險基金耗費最少、且保護了所有儲戶的狀況下解決問題。該部認為，美國的銀行體系仍然健全且具有彈性。

摩根大通銀行將接管資產

與此同時，美國聯邦儲蓄保險公司表示，摩根大通銀行將接管第一共和銀行的所有存款和「基本上所有的資產」。

摩根大通同意接收該銀行1730億美元（1570億歐元）的貸款和300億美元的證券，其中也包括920億美元的存款。

週一，第一共和銀行在美國8個州的84家分行會以摩根大通的分行重新開業。此前，監管機構一直致力於在美國股市週一開盤前，尋求事態進展。

第一共和銀行的總部位於舊金山；自今年3月初，美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和標誌銀行（Signature Bank）接連倒閉以來，該銀行一直苦苦掙扎。隨著這2家銀行倒閉，第一共和銀行能以獨立實體的身分生存多久，早已引發外界擔憂。

（法新社、路透社）

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