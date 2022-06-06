 美國通膨何解？戴琪：應審慎處理中美貿易關係 | 经济纵横 | DW | 07.06.2022

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经济纵横

美國通膨何解？戴琪：應審慎處理中美貿易關係

美國貿易代表戴琪6日表示，通膨是個複雜議題，拜登政府在對抗通膨時，不該只專注於透過中國關稅來解決問題。她也重申，華府必須以一種深思熟慮的方式處理中美貿易關係。

Katherine Tai

美國貿易代表戴琪週一（6月6日）表示，對抗通貨膨脹是一個更復雜的問題，不是「專心關注」中國關稅就能解決的。

（德國之聲中文網）在美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）透露，拜登政府將研究取消部分對中國進口商品徵收關稅的隔天，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）週一（6月6日）表示，對抗通貨膨脹是一個更複雜的問題，不是「專心關注」中國關稅就能解決的。

戴琪6日在華盛頓國際貿易協會發表相關言論，強調通膨是「可怕的」，因為通膨傷害了美國人民的財富，但這是一個由很多原因造成的複雜問題。她強調，重要的是為美中貿易關係帶來「深思熟慮的、戰略性的、審慎的」方法。

她表示：「經濟規模很大，而經濟中有很多壓力點和杠杆。如果我們要處理像通貨膨脹這樣的問題，並考慮到處理該問題的嚴肅性，那麼我們在選擇緩解和解決通貨膨脹的工具時，必須了解它是一個比關稅更複雜的問題。」

USA Washington | Finanzministerin - Janet Yellen

美國財長耶倫認為，美國對中國進口商品徵收的關稅傷害了美國的消費者與企業，且這些關稅可能對降低價格產生影響。

戴琪在談話中表明，拜登政府內部仍在持續辯論是否該削減美國前總統特朗普對數千億美元中國進口產品徵收的關稅。她在談到中美關係時說，拜登政府必須為美國如何全面管理這種關係，找到一種「深思熟慮的、戰略性的、審慎的方法」。

她認為，美國政府最重要的職責之一，是弄清楚如何正確處理這種關係，因為中美關係並不容易。此前，路透社曾報導，戴琪與美國財長耶倫（Janet Yellen）在如何處理對中關稅上，發生歧見。耶倫認為，這些關稅傷害了美國的消費者與企業，且這些關稅可能對降低價格產生影響。

而美國商務部長雷蒙多5日在接受美國有線電視CNN訪問時則說，拜登政府正在衡量取消對家庭用品、自行車等中國產品施加的關稅，但會保留一些對進口鋼鐵和鋁施加的關稅，因為此舉是為了保護美國的工人和鋼鐵產業。

DW.COM

面對幾十年來最高的通膨，美國商務部長雷蒙多週日透露，拜登政府正研究取消部分特朗普執政時期對中國進口商品徵收的關稅。此外，她還認為，芯片短缺的情況可能延續至2024。

在美國通膨持續惡化之際，美國總統拜登23日證實，他的政府正在考慮是否削減對中國商品徵收的關稅。不過，美國政界與商界對於該如何處理該關稅，仍有諸多歧見。

美國正面臨40年來最嚴重的通膨問題。美國總統拜登週二（5月11日）表示，白宮正考慮削弱川普時代的對華懲罰性措施，甚至「完全取消」，解決通膨是他的「首要之務」。美中關稅貿易戰有望因此迎來轉折點嗎？

此外，戴琪6日還表示，拜登政府未來兩週將開始確定與13個亞洲國家所展開的「印太經濟框架」的相關願景。她說，該框架的談判需要「全面、極其靈活、適應性強，且非常務實」。

戴琪指出，她希望在今年夏天召開一次更正式的參與國會議，包括貿易部長級別的會議，以討論勞工權利、高環境標准、數字貿易和供應鏈復原力等關鍵問題。

(路透社、法新社) 

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